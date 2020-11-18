Мы посмотрели 1-ю серию 4-го сезона "Короны". ТОП-5 причин, почему стоит продолжать смотреть сериал

Обзор самых интересных подробностей первой серии

15 ноября на Netflix вышел четвертый сезон популярного сериала "Корона" — must-see среди премьер этой осени. В центре сюжета сериала — история правления королевы Елизаветы II, которую играет лауреатка "Оскара" Оливия Колман: с момента ее восхождения на престол до настоящего времени, а это более 50 лет.

Мы посмотрели первую серию и уже можем сказать — четвертый сезон непохож на предыдущие. С появлением двух новых персонажей — Маргарет Тэтчер и принцессы Дианы — сериал "Корона" получил новое дыхание и стал еще более великолепным. Делимся яркими впечатлениями от просмотра, чтобы и вы могли решить, стоит ли его смотреть.

Кадр из сериала "Корона", 4 сезон Фото: Скриншот из видео

Четвертый сезон сериала "Корона" охватывает события конца семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века. Это было бурное десятилетие, когда была избрана первая женщина премьер-министр Великобритании, в то время как брак наследника на престол, принца Чарльза, приближался к краху.

Новые персонажи 4-го сезона "Короны"

Итак, в новом сезоне появляется два новичка — Джиллиан Андерсон и Эмма Коррин. За период конца 1970-х и все 1980-е годы произошло немало взлетов и падений британского премьер-министра Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон), которая прославилась своим жестким подходом к политике. За это ее называли "железная леди".

Другая новая персона — принцесса Диана (Эмма Коррин), ставшая идеальной молодой женой принца Чарльза — старшего сына королевы Елизаветы II. Принцесса Диана была любимицей британской публики, а ее имя постоянно появлялось в заголовках британских таблоидов. Только когда начали распространяться слухи об их с Чарльзом супружеской неверности (в этих же таблоидах) и других проблемах, счастье в браке с наследником на престол завершилось.

В четвертом сезоне могущество королевы в определенном смысле угасает, но в то же время на передний план выходит персонаж харизматичной Джиллиан Андерсон. И хотя голос актрисы в действительности не похож на оригинальное звучание Маргарет Тэтчер, ее безупречная игра, поведение и манеры выглядят достаточно правдиво.

Если вы немного знаете историю Тэтчер, то события в сериале не станут для вас неожиданностью. А вот эмоциональный накал и растущее напряжение — точно впечатлят. С Тэтчер мы знакомимся уже в первой серии, а сцены ее общения с королевой Елизаветой II — смотрятся с особым удовольствием.

Джиллиан Андерсон в сериале "Корона", 4 сезон Фото: Netflix

Принцесса Диана в сериале "Корона"

Но главной звездой четвертого сезона по праву является принцесса Диана. Не пытаясь произвести впечатление и подражать оригиналу, 24-летняя актриса Эмма Коррин мастерски улавливает самые маленькие детали и нюансы своего персонажа. Конечно же, тут стоит отдать дань режиссеру и сценаристу, которые воссоздали трогательные и эмоциональные сцены.

С первого появления принцессы Дианы на экране она вызывает эмпатию и сопереживание.

Эмма Коррин в сериале "Корона" Фото: Netflix

История принца Чарльза и Дианы

В первой серии сезона Диана Спенсер появляется в костюме дерева, прячась за горшком с растением — по-детски озорная и юная Диана впервые встречается с принцем Чарльзом в Элторпе, доме семейства Спенсер. Их первая встреча дает ясный намек — это симпатия с первого взгляда.

Нельзя в точности сказать, насколько исторически достоверной является их встреча, но известно, что Диане было 16, когда она познакомилась с принцем Чарльзом, а в детстве она любила танцевальные шоу. Тут также стоит вспомнить, что приоритетом создателей "Короны" всегда была драма, а не историческая точность.

Эмма Коррин в сериале "Корона" Фото: Скриншот из видео

Красивая "мыльная" драма, которая украсит холодные вечера

Многие зрители считают, что в четвертом сезоне "Корона" стала лучшей из когда-либо существовавших. Стоит добавить, что первая серия наполнена и роскошью, и романтикой британских просторов и архитектуры. Кроме того, в первом эпизоде соблюдается гармония между важными событиями во внешнем мире и внутренними переживаниями и драмой героев.

Кадр из 4-го сезона сериала "Корона" Фото: Скриншот из видео

Достоверность 4-го сезона сериала "Корона"

Много споров ведется о достоверности событий, показанных в сериале "Корона", и после выхода каждого его сезона появляются обзоры и разборы на детали разных сцен.

Что касается четвертого сезона, то между Маргарет Тэтчер и королевой Елизаветой II мы видим очевидно натянутые отношения, пронизанные холодком. Авторы сериала провели немало расследований и беседовали со многими лицами, чтобы подтвердить это. Например, известно, что Тэтчер никогда не задерживалась во время визитов в Балморал и уезжала оттуда сразу же после приезда.

Мы также видим эпизод, когда на жизнь лорда Маунтбеттена было совершено покушение. И здесь создатели сериала постарались сделать все максимально аутентичным — Ирландская республиканская армия подорвала его лодку.

Джош О’Коннор и Оливия Колман в сериале "Корона" Фото: instagram.com/thecrownnetflix

После этого и состоялась вторая встреча Чарльза и Дианы. В сериале они встречаются на Badminton Horse Trial и Диана соболезнует принцу Чарльзу — приблизительно так и было все в действительности, о чем она сама и рассказала в документальном фильме "Диана: история ее словами".

Делая вывод, пока что рано придираться к четвертому сезону сериала "Корона". С появлением динамичных персонажей сериал заиграл новыми оттенками. Поэтому после просмотра первой серии вам, с большой вероятностью, захочется увидеть продолжение истории героев.

Даже те зрители, которые немало наслышаны о королевской семье, будут заинтригованы развитием отношений персонажей. Ну а роскошные декорации, пейзажи Шотландского нагорья и костюмы — это еще один весомый "+" за то, чтобы продолжить смотреть "Корону".

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