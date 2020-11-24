Наташа Королева прокомментировала претензии мэрии Москвы по поводу ее салона красоты
Певица опровергла слухи об иске
Наташа Королева опровергла слухи о том, что мэрия Москвы якобы подала на нее в суд, обвиняя в "самозахвате" помещения.
По словам Наташи, она не получала никаких уведомлений об иске от мэрии Москвы, а информация СМИ о незаконном владении земли и здания на улице Мосфильмской в столице РФ – фейк.
"Двухэтажное помещение на Мосфильмской улице, о котором упоминается в этих сообщениях, построено много лет назад на абсолютно законном основании, с полным согласованием всех норм", – рассказала Королева в интервью изданию "7дней.ru".
Как говорит Королева, у помещения два собственника, один из которых – застройщик жилого комплекса, а второй – сама певица. На первом этаже здания расположена служба охраны жилого комплекса и коммуникации, а на втором – салон красоты Королевой и музыкальный театр.
По словам Королевой, все документы давно оформлены, и она является полноправным владельцем помещения.
Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву с требованием признать незаконное владение зданием, которое певица долгое время выдавала за музыкальный театр, а на самом деле там оказался салон красоты.
Ранее Тарзан официально признался в измене Наташе Королевой.
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