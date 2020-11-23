Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

Королева владеет салоном красоты, который маскировала под театр

Певица Наташа Королева, которой недавно изменил ее супруг, снова попала в скандал. Мэрия Москвы подала в суд на певицу с требованием признать самовольной постройкой ее "музыкальный театр", сообщает Telegram-канал Mash.

Как говорится в сообщении, Наталья незаконно владеет зданием в Москве. Ранее его выдавали за театр.

"По словам местных жителей, в доме №70 на Мосфильмовской никогда не проходили спектакли. Реквизита тут не видели, фанаток с цветами тоже. В реальности по адресу раскинулся самый обычный салон красоты. Сперва им заведовала сама Наташа, но несколько лет назад сдала помещение другим людям (опять же, салон)", – передает Mash.

Скриншот: видео Mash

Согласно документам, в здании находился музтеатр. Департамент городского имущества подал в суд на Наташу Королеву – город хочет вернуть себе помещение певицы и подземный этаж здания. Им владеет компания "Донстрой", документов на дополнительную постройку у нее тоже не было.

Ранее мы уже описали все подробности скандала, который разгорелся вокруг Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.

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