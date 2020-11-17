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Огненный секс в новом клипе MARUV. Похоже, певица метит туда, куда и Каменских

17 ноября, 20:30

Песня отличается от предыдущих работ певицы

Похоже, виды на латиноамериканский рынок имеет не только NK, но и певица MARUV. На днях эпатажная певица презентовала песню Maria.

Как пишет российский Cosmopolitan, певицу на такую песню вдохновили мексиканские сериалы, да и сюжет напоминает латиноамериканские сериалы: "Мария влюбилась в наркобаронессу Пенелопу. Все было хорошо, пока однажды Мария решила развлечься с Хуаном. Пенелопа застукала предателей и устроила им сладкую жизнь".

MARUV
MARUV
Фото: Скриншот из YouTube

Поклонники оценили песню и признались, что с нетерпением ждут клип. Интересно, как такие страсти на 300 серий получится вместить в три минуты?

Слушать песню "Maria":

Ранее мы рассказывали, что певица MARUV стала членом жюри одного из российских шоу.

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