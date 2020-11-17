MARUV стала членом жюри одного из российских шоу

Кресла судей также заняли известные российские артисты

Украинская певица MARUV стала судьей шоу "Суперстар! Возвращение" на российском телеканале НТВ. Видео с артисткой появилось на странице eurovision.ua. Вскоре пост был удален.

Скриншот: соцсети

Участие певицы в шоу вызвало большое недовольство украинской публики. Хотя были и те, кто встал на защиту артистки, написав, что она в праве решать, где ей сниматься и выступать.

"Сниматься на российском государственном телеканале, где каждый день Украину обливают грязью, — это не очень, я считаю", "Жаль, что она выбрала развиваться в России, а не в Украине", "По-моему, человек вправе сам выбирать, где ему комфортней, а не зацикливаться, как большинство, на одном", — пишут в комментариях.

Скриншот: соцсети

Как пишет Vokrug.tv, кроме MARUV кресла судей заняли композитор Игорь Крутой, певец Александр Серов и музыкальный критик Сергей Соседов. "Суперстар! Возвращение" — это перезапуск программы "Ты – суперстар", которая вышла в 2007 году. В новом сезоне, как и в предыдущем, участниками программы стали артисты, чей пик популярности пришелся на 1990-е годы. Программа будет состоять из развлекательного шоу, концерта и элементов журналистики.

Своими впечатлениями о съемках Игорь Крутой поделился на странице в Instagram.

"Счастлив был увидеть своего большого друга Сашу Серова (он тоже был почетным членом жюри), а также прекрасную и талантливую MARUV (вспомнили "Новую волну" и ее участие в ней)", — писал Крутой.

Скриншот: соцсети

Сегодня.Lifestyle обратились к представителям MARUV за комментарием по этому поводу, но ответа не получили.

Напомним, MARUV и другие звезды рассказали, как родители застали их за курением в детстве.

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