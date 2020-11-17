Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

MARUV стала членом жюри одного из российских шоу

17 ноября, 11:46

Кресла судей также заняли известные российские артисты

Украинская певица MARUV стала судьей шоу "Суперстар! Возвращение" на российском телеканале НТВ. Видео с артисткой появилось на странице eurovision.ua. Вскоре пост был удален.

Скриншот: соцсети

Участие певицы в шоу вызвало большое недовольство украинской публики. Хотя были и те, кто встал на защиту артистки, написав, что она в праве решать, где ей сниматься и выступать.

"Сниматься на российском государственном телеканале, где каждый день Украину обливают грязью, — это не очень, я считаю", "Жаль, что она выбрала развиваться в России, а не в Украине", "По-моему, человек вправе сам выбирать, где ему комфортней, а не зацикливаться, как большинство, на одном", — пишут в комментариях.

Скриншот: соцсети

Как пишет Vokrug.tv, кроме MARUV кресла судей заняли композитор Игорь Крутой, певец Александр Серов и музыкальный критик Сергей Соседов. "Суперстар! Возвращение" — это перезапуск программы "Ты – суперстар", которая вышла в 2007 году. В новом сезоне, как и в предыдущем, участниками программы стали артисты, чей пик популярности пришелся на 1990-е годы. Программа будет состоять из развлекательного шоу, концерта и элементов журналистики.

Своими впечатлениями о съемках Игорь Крутой поделился на странице в Instagram.

"Счастлив был увидеть своего большого друга Сашу Серова (он тоже был почетным членом жюри), а также прекрасную и талантливую MARUV (вспомнили "Новую волну" и ее участие в ней)", — писал Крутой.

Скриншот: соцсети

Сегодня.Lifestyle обратились к представителям MARUV за комментарием по этому поводу, но ответа не получили.

Напомним, MARUV и другие звезды рассказали, как родители застали их за курением в детстве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Улыбка мамы": MARUV показала редкое фото с родителями "Нужно еще заработать": MARUV рассказала, сколько будет стоить ее свадьба мечты Несмотря на пандемию: где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом
MARUV
Реклама

Новости партнеров

Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять