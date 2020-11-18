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Майкл Б. Джордан: ТОП-7 соблазнительных фото самого сексуального мужчины года

Вчера, 11:40

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Каждый год журнал People выбирает "самого сексуального мужчину года". В 2020-м издание выбрало американского актера Майкла Б. Джордана.

Майкл сыграл во многих фильмах, включая экранизацию комиксов Marvel о "Черной пантере", а также в двух продолжениях легендарной серии "Рокки" — "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

Джордан начал свою карьеру в 1999 году, снявшись в "Клане Сопрано". В 2001 году он сыграл в киноленте "Хардбол" вместе с Киану Рвизом. Джордан также снимался в нескольких известных американских сериалах, а чуть позже – начал покорять широкий экран. В 2010 году он был внесен в список "55 лиц будущего" американского журнала Nylon Magazine. Журнал Time назвал его одним из 30 людей в возрасте до 30 лет.

В этой подборке мы собрали самые сексуальные фото Майкла!

Как видите, People – далеко не первая обложка актера.

Майкл. Б Джордан
Майкл. Б Джордан
Фото: instagram.com/michaelbjordan

Кроме Men's Health звезда Голливуда также украсил обложку издания Essence. И тут он тоже горяч!

Майкл. Б Джордан
Майкл. Б Джордан
Фото: instagram.com/michaelbjordan

Майкл находится в отличной физической форме, разве нет?

Майкл. Б Джордан
Майкл. Б Джордан
Фото: instagram.com/michaelbjordan

Майкл. Б Джордан
Майкл. Б Джордан
Фото: instagram.com/michaelbjordan

Майкл. Б Джордан
Майкл. Б Джордан
Фото: instagram.com/michaelbjordan

Майкл. Б Джордан
Майкл. Б Джордан
Фото: instagram.com/michaelbjordan

Майкл. Б Джордан
Майкл. Б Джордан
Фото: instagram.com/michaelbjordan

Ранее мы собрали самые горячие фото модели Кэндис Свейнпол.

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