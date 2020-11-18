Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Актер Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной по версии People (фото)

Вчера, 09:53

Издание каждый год награждает таким титулом представителей сферы искусства

33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, наиболее известный по ролям в фильмах "Фантастическая четверка" и "Черная Пантера", стал самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People. Ежегодно издание дает такой титул известным личностям из мира искусства.

Майкл дал интервью People, где рассказал о том, что в свободное время он любит водить машину, готовить и играть в видеоигры. Джордан также рассказал об уверенности в себе, желании создать семью и о том, каким видит свое будущее.

Майкл Б. Джордан на обложке журнала People
Майкл Б. Джордан на обложке журнала People
Фото: instagram.com/people

Актер уверяет — его уверенность в том, что он "полностью осознал, что невозможно сделать всех счастливыми".

"У вас могут быть самые благие намерения в мире, но вы все равно столкнетесь с противоречиями или каким-то негативом. Иногда вам просто нужно доверять вселенной, понимаете? Вы должны просто верить в себя и делать то, что считаете правильным", — рассказал Майкл.

Новым титулом актера, по его словам, очень гордится вся женская половина его семьи.

"Когда моя бабушка была жива, она собирала все выпуски журнала, а потом — моя мама и мои тети тоже. Мой титул — это то, чем они определенно будут гордиться", — поделился Майкл Б. Джордан.

Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Фото: People

Также актер рассказал, каким видит себя в будущем.

"Я просто расту, независимо от того, какой будет моя следующая ступень. Надеюсь, что к тому времени я создам семью, и я прошу это у вселенной. Хочу произвести впечатление на весь мир не только через роли, которые я играю", — поделился Майкл.

Напомним, в прошлом году самым сексуальным мужчиной года по версии People стал певец Джон Ледженд. Ранее мы сообщали, что Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-13 умерших знаменитостей с самыми высокими доходами в 2020 году Forbes назвал самого высокооплачиваемого украинского артиста Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото
рейтинг актер
Реклама

Новости партнеров

Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Притула в центре громкого скандала
Притула в центре громкого скандала

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

17 ноябряFun

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять