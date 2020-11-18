Актер Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной по версии People (фото)

Издание каждый год награждает таким титулом представителей сферы искусства

33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, наиболее известный по ролям в фильмах "Фантастическая четверка" и "Черная Пантера", стал самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People. Ежегодно издание дает такой титул известным личностям из мира искусства.

Майкл дал интервью People, где рассказал о том, что в свободное время он любит водить машину, готовить и играть в видеоигры. Джордан также рассказал об уверенности в себе, желании создать семью и о том, каким видит свое будущее.

Майкл Б. Джордан на обложке журнала People Фото: instagram.com/people

Актер уверяет — его уверенность в том, что он "полностью осознал, что невозможно сделать всех счастливыми".

"У вас могут быть самые благие намерения в мире, но вы все равно столкнетесь с противоречиями или каким-то негативом. Иногда вам просто нужно доверять вселенной, понимаете? Вы должны просто верить в себя и делать то, что считаете правильным", — рассказал Майкл.

Новым титулом актера, по его словам, очень гордится вся женская половина его семьи.

"Когда моя бабушка была жива, она собирала все выпуски журнала, а потом — моя мама и мои тети тоже. Мой титул — это то, чем они определенно будут гордиться", — поделился Майкл Б. Джордан.

Майкл Б. Джордан Фото: People

Также актер рассказал, каким видит себя в будущем.

"Я просто расту, независимо от того, какой будет моя следующая ступень. Надеюсь, что к тому времени я создам семью, и я прошу это у вселенной. Хочу произвести впечатление на весь мир не только через роли, которые я играю", — поделился Майкл.

Напомним, в прошлом году самым сексуальным мужчиной года по версии People стал певец Джон Ледженд. Ранее мы сообщали, что Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира.

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