Пугачева боялась, что Киркоров после их расставания покончит с собой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год. Примадонна ушла от супруга, влюбившись в Максима Галкина

Фото: скриншот, instagram.com/allapugacheva_prima

Филипп Киркоров и Алла Пугачева расстались 16 лет назад. Только сейчас люди из близкого круга Киркорова решились рассказать, как певец переживал развод.

По словам режиссера Александра Левшина, Филипп Бедросович пытался сохранить отношения с Аллой Борисовной. Появление Максима Галкина в жизни Пугачевой он считал мимолетной интрижкой.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров Фото: Instagram

"Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу",— поделился Левшин в программе "Новый русские сенсации".

Как признался режиссер, Алла Пугачева читала письма Киркорова и плакала.

"Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки", – вспомнил слова Аллы Борисовны режиссер.

Ранее Сергей Соседов рассказал, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров никогда не были счастливы в браке.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться