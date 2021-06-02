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Как отец Филиппа Киркорова выглядел в молодости – певец показал архивное видео

Сегодня, 16:44

Филипп Киркоров трогательно поздравил своего отца с днем рождения и поделился редким видео

Филипп Киркоров показал, как его отец выглядел в молодости
Филипп Киркоров показал, как его отец выглядел в молодости
Фото: instagram.com/fkirkorov

Сегодня в семье Филиппа Киркорова, который недавно похвастался эксклюзивной сумкой, праздник. Его отцу Бедросу исполняется 89 лет. Певец решил поделиться с поклонниками трогательным видео.

В Instagram Филипп Киркоров опубликовал небольшой клип, в котором есть выступление его отца с песней "Синьорина" в 1964 году и архивные семейные фотографии.

"Дорогой папа, мой друг, мой главный советник, мой главный человек. С днем рождения! Твои 89 звучат немыслимо! Твой голос как и рука все так же тверды, твой разум все так же чист! Ты прекрасен и умен, как мудрецы всего мира! Спасибо тебе за поддержку, за любовь, за советы! Отцовская любовь особенная, она не напоказ. Дорожу и оберегаю ее. Спасибо за жизнь!" – написал певец.

(@fkirkorov)

В комментариях именинника поздравили Ани Лорак и ее экс-супруг Мурат. Стоит отметить, что в Сети не первый месяц говорят о воссоединении пары.

  • "С днем рождения! Здоровья и долгих лет жизни"
  • "С днем рождения"

Ани Лорак и ее экс-супруг поздравили папу Филиппа Киркорова с днем рождения
Ани Лорак и ее экс-супруг поздравили папу Филиппа Киркорова с днем рождения
Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров является единственным сыном Бедроса. Они много проводят времени вместе и оба участвуют в воспитании детей Филиппа – Аллы-Виктории и Мартина, которые родились от суррогатной матери. Бедрос занимается с внуками, когда певец отправляется на гастроли.

В одном из своих интервью отец Киркорова признался, что его сыну не удалось наладить личную жизнь потому что он все еще любит Аллу Пугачеву.

"Кроме Аллы Филипп никогда никого не любил. Не любил и не любит. Он — однолюб. В этом плане он пошел в меня", – сказал Бедрос о личной жизни сына.

Ранее и сам Киркоров рассказал, почему после развода с Пугачевой он так и не женился. Также недавно Пугачева и Киркоров впервые встретились на светском мероприятии после ссоры.

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