Кортни Кокс повторила сцену из "Друзей", которая давно стала мемом
Актриса порадовала поклонников сериала
Поклонники сериала "Друзья" с нетерпением ждут воссоединения легендарной шестерки, которое запланировано на март 2020 года. Фанатов ситкома решила порадовать Кортни Кокс,сыгравшая Монику Геллар. Она повторила одну из самых популярных сцен сериала. Актриса станцевала с индейкой на голове.
В Instagram актриса опубликовала видео, где поздравляет всех с Днем благодарения и говорит, что если еще кто-то пришлет ей гифку с танцем, она разозлится.
"Я так всем благодарна… Но если я увижу хоть еще одну чертову гифку со мной, где я как дура танцую с этой чертовой индейкой на голове, то просто сорвусь", – сказала Кортни Кокс
Она отметила, что раз все считают ее символом Дня благодарения, решила исполнить просьбу многих поклонников и повторить танец с индейкой под саундтрек из "Друзей".
Исполнительница роли Фиби Лизи Кудроу одной из первых оставила комментарий: "Да, ты это сделала".
Сегодня актеры сериала "Друзья" так и радуют поклонников. Ранее стало известно, что Меттью Перри женится.
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