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Киркоров пожаловался на людей, которые сливают в Сеть его реальные фото: Не могу отдохнуть в шортиках

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
7 июля, 10:37
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Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал фото своей реальной фигуры, которое случайно попало в Сеть
Филипп Киркоров прокомментировал использование фотошопа
Филипп Киркоров прокомментировал использование фотошопа / Фото: instagram.com/fkirkorov

Недавно Филипп Киркоров поделился редким фото, на котором продемонстрировал фигуру. Пока одни поклонники восхищались подтянутой фигуре певца, другие заподозрили его в использовании фотошопа. И не зря, спустя всего несколько часов в Сети появилось фото Филиппа Киркорова на отдыхе и оно отличалось от снимков в Instagram. Артист впервые прокомментировал то самое фото.

Киркоров не стал отрицать использование фотошопа. Он признался, что из-за таких ситуация не может расслабиться на отдыхе.

А что, Дженнифер Лопес, Леонардо ДиКаприо не снимали на пляже? Мы на отдыхе не артисты — мы люди, такие же, как и все. Имеем право расслабиться, поесть, выйти из формы — для того, чтобы потом в эту форму войти. Если люди позволяют себе исподтишка что-то сделать, то пусть это остается на их совести. В комментариях под этими видео люди осуждают тех, кто это сделал. Из-за таких ситуаций не могу себе позволить отдохнуть на море так, как я хочу — в шортиках, с пузиком…, – сказал певец журналистам Teleprogramma.ru.

Фото Филиппа Киркорова в Instagram и в реальной жизни
Фото Филиппа Киркорова в Instagram и в реальной жизни / Фото: instagram.com/fkirkorov, Telegram-канал Только никому

Артист признался, что старается избегать подобных ситуаций. Поэтому он предпочитает отдыхать в Греции, где у него есть собственная вилла.

Не могу себе позволить отдыхать там, где много людей, один раз вылез — и вот, получил урок. Поэтому уеду скоро с семьей в Грецию, где у меня прекрасная вилла. Остров маленький, на который я люблю приезжать и чувствую себя прекрасно, – рассказал Филипп Киркоров.

Смотрите сюжет о неудачном фотошопе звезд:

Ранее мы рассказывали, как сын Филиппа Киркорова отпраздновал день рождения.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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