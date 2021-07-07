Киркоров пожаловался на людей, которые сливают в Сеть его реальные фото: Не могу отдохнуть в шортиках

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал фото своей реальной фигуры, которое случайно попало в Сеть

Филипп Киркоров прокомментировал использование фотошопа / Фото: instagram.com/fkirkorov

Недавно Филипп Киркоров поделился редким фото, на котором продемонстрировал фигуру. Пока одни поклонники восхищались подтянутой фигуре певца, другие заподозрили его в использовании фотошопа. И не зря, спустя всего несколько часов в Сети появилось фото Филиппа Киркорова на отдыхе и оно отличалось от снимков в Instagram. Артист впервые прокомментировал то самое фото.

Киркоров не стал отрицать использование фотошопа. Он признался, что из-за таких ситуация не может расслабиться на отдыхе.

А что, Дженнифер Лопес, Леонардо ДиКаприо не снимали на пляже? Мы на отдыхе не артисты — мы люди, такие же, как и все. Имеем право расслабиться, поесть, выйти из формы — для того, чтобы потом в эту форму войти. Если люди позволяют себе исподтишка что-то сделать, то пусть это остается на их совести. В комментариях под этими видео люди осуждают тех, кто это сделал. Из-за таких ситуаций не могу себе позволить отдохнуть на море так, как я хочу — в шортиках, с пузиком…, – сказал певец журналистам Teleprogramma.ru.

Фото Филиппа Киркорова в Instagram и в реальной жизни / Фото: instagram.com/fkirkorov, Telegram-канал Только никому

Артист признался, что старается избегать подобных ситуаций. Поэтому он предпочитает отдыхать в Греции, где у него есть собственная вилла.

Не могу себе позволить отдыхать там, где много людей, один раз вылез — и вот, получил урок. Поэтому уеду скоро с семьей в Грецию, где у меня прекрасная вилла. Остров маленький, на который я люблю приезжать и чувствую себя прекрасно, – рассказал Филипп Киркоров.

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