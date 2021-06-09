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"Подкачанный" Киркоров обнажился в Дубае, но фанаты разглядели фотошоп

Сегодня, 06:00

Певец впервые за долгое время показал поклонникам свою фигуру. Артист сделал фото топлесс на пляже в Дубае, однако некоторым подписчикам показалось, что кадр с фотошопом

Король поп-музыки Филипп Киркоров, который вчера разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес, блеснул торсом в Дубае. Артист позировал в одних плавках на пустом пляже на фоне знаменитого отеля Бурдж Аль Араб, продемонстрировав отличную физическую форму. Поскольку за последние годы певец вообще почти не показывал свою фигуру открыто, такая публикация стала настоящим потрясением для его поклонников. Однако некоторые заподозрили, что артист отредактировал свою фигуру в фоторедакторе.

Эффектным снимком Филипп Киркоров поделился в своем Instagram-аккаунте.

Филипп Киркоров в Дубае
Филипп Киркоров в Дубае
Фото: instagram.com/fkirkorov

Фанаты певца были в восторге от непривычного, но эффектного фото их кумира.

  • "Филипп... Уже горячо. Вы в отличной форме"
  • "Поставила на аву телефона. Еще можно?"
  • "Очень похудел"
  • "Ого, Киркоров разделся"
  • "Мэтр в прекрасной форме, однако"

Некоторые подписчики отметили, что Филипп Киркоров заметно похудел, а другие, наоборот, решили, что артист прибегнул к фотошопу, чтобы сделать такое подтянутое тело. Поэтому в ответ на комплименты артисту, некоторые подписчики так и написали, что фото отредактировано. Тем временем в Telegram-канале "Только никому" появились кадры с Киркоровым, которые сделала девушка, случайно столкнувшись с певцом. На этих кадрах внешний вид Киркорова отличался от его фото в соцсети, что еще больше заставило некоторых подписчиков поверить в фотошоп.

Филипп Киркоров в Дубае
Филипп Киркоров в Дубае
Фото: t.me/spletni_tg

В комментариях написали:

  • "Фотошопится"
  • "Фотошоп"
Скриншот Instagram

Но на вопрос коллеги о том, в чем секрет такой фигуры, у Киркорова был совсем другой ответ.

  • "Просто люблю жизнь! А еще, жизнь после 50 только начинается!"
Скриншот Instagram

Смотрите в видеоролике, как Филипп Киркоров и Оля Полякова зажгли на дне рождения шестилетней блогерши:

Ранее в Сети появились слухи, что Филипп Киркоров гей. Фанаты так решили, увидев короля поп-сцены с Давидом Манукяном на премии "МУЗ-ТВ".

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