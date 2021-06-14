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Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

Сегодня, 12:18

Даже Ксения Собчак оказалась не готова к такому – она перестала улыбаться. На вечеринку пришло много звездных гостей, а дресс-код вечеринки был блестящим

Глюкоза шокировала странным поведением с дочерью
Глюкоза шокировала странным поведением с дочерью
Фото: instagram.com/marinayudashkina

Певица Наталья Чистякова-Ионова, которую все знают как Глюкозу, и которой запретили въезд в Украину на 3 года, шокировала гостей вечеринки в честь своего 35-летия странным поведением. Она дала облизать пальцы своей 14-летней дочери. Соответствующее видео было опубликовано на странице пользователя anshlak в Instagram.

Певица устроила настоящий пир в честь своего 35-летия, подготовила блестящий наряд и восхитительный торт в виде стеклянного шара. Отмечала свой юбилей Глюкоза в кругу известных друзей, среди которых оказались Валентин Юдашкин, Александр Ревва, Григорий Лепс, Егор Крид, Константин Богомолов с супругой Ксенией Собчак и многие другие.

Певица Глюкоза отпраздновала 35 лет
Певица Глюкоза отпраздновала 35 лет
Фото: instagram.com/marinayudashkina

Дресс-код вечеринки был блестящий и многие звезды с ним отлично справились. Все танцевали, веселились, публиковали фото и виде с празднования. И все бы ничего, если бы не странное видео с тортом.

ANSHLAK (@anshlak)

Когда в зал вынесли торт, муж именинницы решил его разрезать, но тут певица почем то залезла рукой в торт. В этот момент к ней подошла ее 14-летняя дочь Лидия и Глюкоза засунула ей руку в рот, та облизала крем с руки матери, а окружающие от шока даже перестали смеяться. Посмотрите на реакцию Ксении Собчак, которая за всем этим наблюдала.

Глюкоза шокировала странным поведением с дочерью
Глюкоза шокировала странным поведением с дочерью
Фото: скриншот

Под постом с видео начали появляться комментарии с предположением, что певица была изрядно пьяна и не ведала, что творит. Но от увиденного все были шокированы.

Фото: скриншот

Напомним, что в прошлом году Глюкоза рассказала, как ее не пустили в Украину.

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