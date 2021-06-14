Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

Навіть Ксенія Собчак виявилася не готова до такого – вона перестала посміхатися. На вечірку прийшло багато зіркових гостей, а дрес-код вечірки був блискучим

Глюкоза шокувала дивною поведінкою з дочкою Фото: instagram.com/marinayudashkina

Співачка Наталя Чистякова-Іонова, яку всі знають як Глюкозу, і якій заборонили в'їзд в Україну на 3 роки, шокувала гостей вечірки на честь свого 35-річчя дивною поведінкою. Вона дала облизати пальці своїй 14-річній доньці. Відповідне відео було опубліковано на сторінці користувача anshlak в Instagram.

Співачка влаштувала справжній бенкет на честь свого 35-річчя, підготувала блискучий наряд і чудовий торт у вигляді скляної кулі. Відзначала свій ювілей Глюкоза в колі відомих друзів, серед яких виявилися Валентин Юдашкін, Олександр Ревва, Григорій Лепс, Єгор Крід, Костянтин Богомолов з дружиною Ксенією Собчак і багато інших.

Співачка Глюкоза відсвяткувала 35 років Фото: instagram.com/marinayudashkina

Дрес-код вечірки був блискучий і багато зірок з ним відмінно впоралися. Всі танцювали, веселилися, публікували фото і сторіз зі святкування. І все б нічого, якби не дивне відео з тортом.

Коли в зал винесли торт, чоловік іменинниці вирішив його розрізати, але тут співачка чомусь залізла рукою в торт. У цей момент до неї підійшла її 14-річна дочка Лідія і Глюкоза засунула їй руку в рот, та облизала крем з руки матері, а оточуючі від шоку навіть перестали сміятися. Подивіться на реакцію Ксенії Собчак, яка за всім цим спостерігала.

Глюкоза шокувала дивною поведінкою з дочкою Фото: скриншот

Під постом з відео почали з'являтися коментарі з припущенням, що співачка була неабияк п'яна і не відала, що творить. Але від побаченого всі були шоковані.

Фото: скриншот

Нагадаємо, що в минулому році Глюкоза розповіла, як її не пустили в Україну.

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