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Держкіно України заборонило російський серіал Не родись красивою

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
6 липня, 16:47
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Всього Державне агентство України з питань кіно заборонило демонстрацію 7 українських і російських фільмів та серіалів
В Україні заборонили серіал "Не родись красивой"
В Україні заборонили серіал "Не родись красивой" / Фото: Скриншот из видео

В Україні заборонили сім серіалів і фільмів. В бан Державного агентства з питань кіно (Держкіно) потрапив популярний серіал "Не родись красивою", який вийшов у 2005 році.

Нещодавно стало відомо, що зірка серіалу "Не родись красивой" Петро Красилів розлучився з дружиною після 16 років шлюбу.

Повний список фільмів і серіалів, заборонених до показу та розповсюдження на території України, опублікований на сайті Держкіно, виглядає так:

  • "Шукайте маму" (Росія, 2012)
  • "Не плач по мені, Аргентина!" (Росія, 2012-2013)
  • "Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005)
  • "Не родись красивою" (Росія. 2005-2006)
  • "Однокласниці (Право на щастя)" (Росія, 2007)
  • "Офіцерські дружини" (Україна, 2015)
  • "Щасливої дороги!" (Росія, 2008).

Перераховані фільми і серіали заборонені через участь в них осіб, які внесені до чорного списку діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України, пише Інтерфакс Україна. Це акторка Юлія Глібова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.

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Нагадаємо, 23 червня Міністерство культури і інформаційної політики України після звернення Служби безпеки включило Філіпа Кіркорова в список осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. Однак вже 27 червня СБУ направило до Мінкульту новий лист з проханням скасувати рішення.

Дивіться ексклюзивний сюжет про зірок-геймерів:

Раніше повідомлялося, що Білорусь заборонила мовлення двох українських телеканалів.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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