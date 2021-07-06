Держкіно України заборонило російський серіал Не родись красивою

В Україні заборонили сім серіалів і фільмів. В бан Державного агентства з питань кіно (Держкіно) потрапив популярний серіал "Не родись красивою", який вийшов у 2005 році.
Нещодавно стало відомо, що зірка серіалу "Не родись красивой" Петро Красилів розлучився з дружиною після 16 років шлюбу.
Повний список фільмів і серіалів, заборонених до показу та розповсюдження на території України, опублікований на сайті Держкіно, виглядає так:
- "Шукайте маму" (Росія, 2012)
- "Не плач по мені, Аргентина!" (Росія, 2012-2013)
- "Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005)
- "Не родись красивою" (Росія. 2005-2006)
- "Однокласниці (Право на щастя)" (Росія, 2007)
- "Офіцерські дружини" (Україна, 2015)
- "Щасливої дороги!" (Росія, 2008).
Перераховані фільми і серіали заборонені через участь в них осіб, які внесені до чорного списку діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України, пише Інтерфакс Україна. Це акторка Юлія Глібова, співак Денис Клявер, актори Костянтин Кабанов і Роман Курцин.
Нагадаємо, 23 червня Міністерство культури і інформаційної політики України після звернення Служби безпеки включило Філіпа Кіркорова в список осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. Однак вже 27 червня СБУ направило до Мінкульту новий лист з проханням скасувати рішення.
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