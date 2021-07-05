Фолловеры Каменских назвали Потапа Шреком и чудовищем (фото)

Порой нам кажется, что фолловеры Насти Каменских знают ее больше, чем она сама. Недавно певицу сравнили с Моникой Беллуччи, а теперь добрались до ее супруга.
В Instagram-аккаунте NK опубликовала новую фотографию с Потапом. На снимке продюсер скромно улыбается, а дама его сердца показывает язык.
"Как подписать фото?", – поинтересовалась у поклонников Каменских. Уж они ей посоветовали:
- "Как подписать, Красавица и Шрек"
- "Поклонница фоткается с Потапом"
- "Можно просто лучшие"
А это – наш любимый комментарий: "Настя, вам надо родить ребенка, тогда может быть будете еще счастливее".
Настя Каменских никак не реагирует на то, что ей пишут под постами. Не стал исключением и этот раз. Хотя сама NK ранее признавалась, что читает комментарии в своем Instagram.
Певица рассказала, что как таковой критики со стороны пользователей соцсети не замечает, но очень часто ей пишут о ребенке.
"Чаще всего я беременна для всех. Я какая-то уже очень многодетная мать... Я понимаю, что всем уже очень бы хотелось увидеть детку мою, но, так сказать, как вселенная даст".