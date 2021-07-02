Настя Каменских в образе мексиканки впечатлила фигурой в полупрозрачном платье с вышивкой (фото)

Локацией для фотосессии певицы стал аутентичный район города Мехико – Койокан. Именно тут жила и творила легендарная Фрида Кало, поэтому фото вышли весьма колоритными

Настя Каменских в Мехико / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которую после фото в купальнике сравнили с Волочковой, очаровала поклонников своей новой фотосессией. Артистка позировала для журнала Viva в изумительном платье с вышивкой в одном из самых красивых районов столицы Мексики – Койоакан. В Украине тоже немало крутых локаций для фото, поэтому пока лето в самом разгаре, успейте съездить в путешествие по местам Киевщины.

Новыми фото звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Автором снимков выступил известный фотограф Алекс Кордова.

Настя Каменских в мексиканской фотосессии / Фото: instagram.com/kamenskux

В интервью Настя Каменских рассказала о том, как проработала свои комплексы и как сейчас относится к своей фигуре.

"Я не принимала собственное тело. И чаще всего чувствовала давление общества, да и сейчас оно есть. Поэтому я прекрасно понимаю, как девушки себя чувствуют, когда "не вписываются" в параметры других. Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело", – сказала певица.

Настя Каменских устроила фотосессию в Мехико / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка отметила, что важно не подстраиваться под параметры и стандарты других людей, а принимать себя и улучшать. По словам Насти, у нее не есть лишь один стандарт – находиться в комфортном состоянии и весе и нравиться себе.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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