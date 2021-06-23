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Как Галкин отметил день рождения: смотрим не постановочные фото с праздника

Сегодня, 10:51

День рождения юморист Максим Галкин праздновал с размахом. У себя в соцсетях артист опубликовал несколько фото с праздника

Как российские звезды гуляли на дне рождения Максима Галкина
Как российские звезды гуляли на дне рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

На выходных Максим Галкин отметил 45-летие. На вечеринку он позвал почти весь российский шоу-бизнес. Артисты у себя в соцетях с удовольствием делились видео с праздника, а теперь пародист решил у себя в Instagram опубликовать некоторые фото.

"Ох как было весело! В этих замечательных фото лишь часть атмосферы этого незабываемого вечера. Не могу не поделиться", – подписала снимки Максим Галкин.

На опубликованных кадра можно увидеть Алла Пугачеву. Стоит отметить, на юбилее супруга певица много пела и танцевала. Присутствовала и давняя подруга звездного семейства Лайма Вайкуле. Геннадий Хазанов и Юрий Стоянов произносили тосты. Судя по фото, гости веселились на полную.

Звезды на дне рождения Максима Галкина
Звезды на дне рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юрий Стоянов на дне рождения Максима Галкина
Юрий Стоянов на дне рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Геннадий Хазанов на дне рождения Максима Галкина
Геннадий Хазанов на дне рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Геннадий Хазанов на дне рождения Максима Галкина
Геннадий Хазанов на дне рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Лайма Вайкуле на дне рождения Максима Галкина
Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Лайма Вайкуле на дне рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Николай Басков на дне рождения Максима Галкина
Николай Басков на дне рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru
День рождения Максима Галкина
День рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Николай Басков на дне рождения Максима Галкина
Николай Басков на дне рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники отметили, что праздник получился очень атмосферным.

  • "Спасибо Максим, что поделились. С удовольствием смотрим ваши видео, красивый был вечер. Любим вашу красивую семью"
  • "Хорошее мероприятие . Семейная атмосфера. Коллеги по цеху . Нет лишних , хоть и медийных людей. Говорит о том, что мероприятие делалось для себя, а не для шумихи и понтов. Молодцы"
  • "Максим, я всегда с удовольствием смотрю ваши семейные праздники. Все как-то по доброму"
  • "Очень душевно и без пафоса! как всегда, замечательная компания"

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Максиму Галкину подарили на день рождения.

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