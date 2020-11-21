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Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Сегодня, 12:10

Государственный праздник отмечается 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают важный государственный праздник – День Достоинства и Свободы. С памятной датой украинцев поздравила первая леди Елена Зеленская. Супруга главы государства обратилась к согражданам через свою официальную страницу в Instagram.

В посте Елена Зеленская написала лаконично и коротко: "Достойны те, кто действует. Украина – страна достойных. С Днем Достоинства и Свободы".

Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Свой пост она дополнила снимком на фоне Майдана Независимости, на котором запечатлены украинский флаг, а также фото, сделанное во время революции Достоинства.

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Напомним, что День Достоинства и Свободы Украины – это государственный праздник, установленный в 2014 году в годовщину начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская в элегантном костюме провела экскурсию для школьников по Мариинскому дворцу.

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