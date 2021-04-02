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Друг Жванецкого раскрыл содержание записки сатирика, оставленной в Иерусалиме незадолго до его смерти

Сегодня, 14:53

Сатирик незадолго до смерти посетил Иерусалим

Легендарный писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в ноябре прошлого года после продолжительной болезни. Спустя несколько месяцев после его смерти друг сатирика журналист Владимир Познер раскрыл содержание записки Жванецкого, оставленной у Стены Плача в Иерусалиме.

В программе "Судьба человека" журналист рассказал, что во время своего визита в Иерусалим писатель-сатирик посетил знаковое место — Стену Плача. И решил поддержать традицию – написать и оставить записку с обращением к Богу.

Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий
Фото: Instagram

"Я спросил, что он написал. Он ответил: "Я оставил свой номер телефона". Так чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего", – сказал друг Жванецкого.

Познер добавил, что оставил бы такую же записку.

Пересмотреть лучшие выступления Михаила Жванецкого – вот чем можно заняться во время локдауна. А пока предлагаем узнать пять фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее мы рассказывали, каким мы будем помнить Михаила Жванецкого.

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