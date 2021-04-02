Друг Жванецкого раскрыл содержание записки сатирика, оставленной в Иерусалиме незадолго до его смерти

Сатирик незадолго до смерти посетил Иерусалим

Легендарный писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в ноябре прошлого года после продолжительной болезни. Спустя несколько месяцев после его смерти друг сатирика журналист Владимир Познер раскрыл содержание записки Жванецкого, оставленной у Стены Плача в Иерусалиме.

В программе "Судьба человека" журналист рассказал, что во время своего визита в Иерусалим писатель-сатирик посетил знаковое место — Стену Плача. И решил поддержать традицию – написать и оставить записку с обращением к Богу.

Михаил Жванецкий Фото: Instagram

"Я спросил, что он написал. Он ответил: "Я оставил свой номер телефона". Так чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего", – сказал друг Жванецкого.

Познер добавил, что оставил бы такую же записку.

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