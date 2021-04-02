Друг Жванецького розкрив зміст записки сатирика, залишеної в Єрусалимі незадовго до його смерті

Сатирик незадовго до смерті відвідав Єрусалим

Легендарний письменник-сатирик Михайло Жванецький пішов з життя в листопаді минулого року після тривалої хвороби. Через кілька місяців після його смерті друг сатирика журналіст Володимир Познер розкрив зміст записки Жванецького, залишеної біля Стіни Плачу в Єрусалимі.

В програмі " Доля людини" журналіст розповів, що під час свого візиту до Єрусалима письменник-сатирик відвідав знакове місце – Стіну Плачу. І вирішив підтримати традицію – написати і залишити записку зі зверненням до Бога.

Михайло Жванецький Фото: Instagram

"Я запитав, що він написав. Він відповів:" Я залишив свій номер телефону ". Так щоб Господь міг йому зателефонувати в разі чого", – сказав друг Жванецького.

Познер додав, що залишив би таку ж записку.

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