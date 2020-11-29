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Детское Евровидение-2020: Украину на конкурсе представляет Александр Балабанов

Сегодня, 17:53

Музыкальный конкурс состоится сегодня, 29 ноября в Польше

В начале осени общественный вещатель объявил представителя Украины на Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020". Победителем Национального отбора стал Александр Балабанов с песней "Відкривай".

Фото: suspilne.media

"Это на самом деле очень крутой артист. Если бы я был членом жюри – мне было бы трудно голосовать, ведь лично мне все дети понравились. Александр Балабанов тоже был одним из моих фаворитов. Мне кажется, что мы экспортируем такой современный вид украинской музыки в Европу. У нас идет крутая музыкальная волна детей-артистов", – прокомментировал тогда победу Александра член правления UA: Суспільне мовлення, ответственный за платформу телевидения Ярослав Лодыгин.

Как будет проходить Детское Евровидение-2020

Сегодня, 29 ноября, Александр поборется за право стать победителем "Детского Евровидения-2020". Напомним, что финал музыкального конкурса проходит в Варшаве и в связи с пандемией коронавируса – онлайн.

На сцене в Варшаве финал будут вести трое ведущих, но все выступления участников будут транслироваться в записи.

Напомним, что Александр выступает под номером 11 и за него еще можно будет проголосовать после показа всех 12 выступлений в течение 15 минут в онлайн-режиме (приблизительно в 19:10 по Киеву). Затем будут объединены баллы от профессионального жюри и начисленные в результате онлайн-голосования зрителей. Таким образом и определится победитель.

oksr (@balabanovalex)

Александр Балабанов: краткая биография

Александру Балабанову 14 лет. Он родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства, уже в четыре года посещал детский коллектив народного пения. В восемь с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение. Свободно говорит по-английски и изучает немецкий и турецкий. Александр – победитель и лауреат почти 40 международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Слушать песню Александра Балобанова "Відкривай":

Напомним, ранее мы писали, как проголосовать за участника от Украины на "Детском Евровидении-2020". Мы также сообщали, что 12-летнего Максима Ткачука с Волыни не допустили к участию в Национальном отборе на "Детское Евровидение-2020".

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Источник: Instagram/balabanovalex
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