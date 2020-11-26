"Больше падать не планирую": Снежана Онопко развелась с мужем-абьюзером

Модель сообщила эту новость в Instagram

Тяжелый бракоразводный процесс между моделью Снежаной Онопко и бизнесменом Николаем Щуром завершился. Об этом модель рассказала в Instagram.

Манекенщица написала, что спустя десять месяцев получила долгожданный развод. И хоть десять лет брака она назвала прожитым зря временем, но благодарна бывшему мужу за это время и полученный опыт.

"Забирая этот документ, ко мне пришло осознание того, что десять лет были прожитыми практически зря! Были и хорошие моменты, безусловно! Я благодарна ему за этот урок в жизни и за прожитые годы!" – написала Снежана.

Модель Снежана Онопко Фото: instagram.com/branislavmakeup

Она поблагодарила маму и близких за поддержку в этот нелегкий для нее период, а бывшему мужу пожелала удачи.

"Спасибо моей маме и ещё нескольким людям за поддержку! Я желаю ему только удачи, также как и себе! Я считаю , что я достойно пережила боль, потери , одиночество, но я встала на ноги в который раз и больше, если честно, падать не планирую", – написала моделью

Напомним, что Снежана Онопко и Николай Щур поженились в ноябре 2011 года. В апреле 2020 года модель публично призналась, что собирается разводиться из-за насилия в семье и измен.

Смотрите интервью Снежаны Онопко для программы "Зірковий шлях":

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