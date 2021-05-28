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Черный список Украины пополнили еще семь российских артистов

Сегодня, 19:41

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список семь российских деятелей культуры и артистов. Эти лица представляют угрозу нацбезопасности Украины

Композитор Игорь Бриль, актриса Вера Алентова и молодая певица Эльвира Тугушева
Композитор Игорь Бриль, актриса Вера Алентова и молодая певица Эльвира Тугушева
Фото: kino-teatr.ru, instagram.com/elvira_t_music

Минкульт расширил "черный список" российских артистов, в который ранее попали три актера – в него попали еще семь деятелей культуры России. Среди них – 79-летняя народная артистка РФ Вера Алентова, 26-летняя певица Elvira T, а также джазовый музыкант и композитор Игорь Бриль. Об этом сообщается на сайте Минкульта.

Кроме них в перечне оказались джазмены Денис Каганец и Яков Окуня, актер Евгений Александров и основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.

Фильмы, в которых участвует кто-либо из попавших в список лиц, запрещены к показу в Украине.

Всего 199 граждан России входят в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, что на днях Кабмин подготовил санкции против российских артистов.

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Источник: instagram.com/elvira_t_music
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