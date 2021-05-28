Чорний список України поповнили ще сім російських артистів
Міністерство культури та інформаційної політики України внесло в перелік сім російських діячів культури і артистів. Ці особи становлять загрозу нацбезпеці України
Мінкульт розширив "чорний список" російських артистів, в який раніше потрапили три актори – в нього потрапили ще сім діячів культури Росії. Серед них – 79-річна народна артистка РФ Віра Алентова, 26-річна співачка Elvira T, а також джазовий музикант і композитор Ігор Бриль. Про це повідомляється на сайті Мінкульту.
Крім них в переліку з'явилися джазмени Денис Каганець і Яків Окуня, актор Євген Александров і засновник кінокомпанії "Таврида Фільм" Одіссей Піпія.
Фільми, в яких бере участь будь-хто зі списку цих осіб, заборонені до показу в Україні.
Усього 199 громадян Росії входять в список осіб, що представляють загрозу національній безпеці України.
Нагадаємо, що днями Кабмін підготував санкції проти російських артистів.
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