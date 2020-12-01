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Cardi B закатила вечеринку в разгар пандемии. Пришлось публично просить прощения

Сегодня, 11:14

Артистка и ее родные получили негативный результат теста на коронавирус

Американская рэп-исполнительница Cardi B любит пошуметь не только на своих концертах, но и дома. На вечеринку она позвала почти всю свою семью, но это очень возмутило американцев.

OFFSET (@offsetyrn)

В Сети начали обвинять артистку в том, что она устраивает вечеринку в разгар пандемии коронавируса, что вполне логично, ведь, как и в других странах мира, в США действуют ограничения в связи с карантином.

Однако Cardi B поспешила извиниться перед всеми и объяснила, что все ее гости получили негативный результат теста на COVID-19.

"Прошу прощения, это моя ошибка. Я не хотела никого обидеть. Просто я впервые собрала мою семью дома, что сделало меня счастливой. Я потратила немало денег на то, чтобы каждый мой гость сдал тест на коронавирус, и это того стоило. Не хотела никого обидеть!" – пишет артистка в Twitter.

Скриншот: twitter.com/iamcardib

Кроме этого рэп-исполнительница уточнила, что она и все, кто с ней работают, проходят тест на коронавирус чуть ли не четыре раза в неделю.

Скриншот: twitter.com/iamcardib

Напомним, Cardi B засветила голую грудь и игрушки из секс-шопа. Ранее мы сообщали, что Cardi B разводится с рэпером Offset спустя три года после свадьбы.

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