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Женщина 2020 года по версии Billboard. Кто она?

Сегодня, 14:52

28-летняя певица обошла своих коллег по сцене

На днях музыкальный журнал Billboard опубликовал традиционный рейтинг и объявил имена лауреаток — артисток, которые стали знаковыми в этом году в музыкальной сфере.

Так, женщиной года в музыкальной индустрии была признана скандальная хип-хоп исполнительница Cardi B, которая в этом году выпустила сингл WAP. Именно этот трек занял первое место в чарте Billboard Hot 100 и завоевал TikTok, отвечают в Billboard.

Cardi B стала женщиной года по версии Billboard
Cardi B стала женщиной года по версии Billboard
Фото: instagram.com/iamcardib

В своем Instagram-аккаунте Cardi B поблагодарила поклонников за то, что были с ней в этом году.

"Спасибо, Billboard! Спасибо моим фанатам! Благодарю за то, что поддерживали меня и не критиковали каждый мой шаг. Если бы не вы, то я не смогла бы бороться за наше с вами будущее", — написала певица.

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Cardi B уже три раза возглавляла рейтинги Billboard Hot 100. Это второй раз в истории музыки, когда рэперша с сольным треком занимает верхушку хит-парада. Впервые это удалось певице Лорин Хилл. Кроме того, несколько лет назад Cardi B вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а в прошлом году получила пять номинаций самой престижной в мире музыкальной премии – "Грэмми". В итоге Cardi B получила награду за "Лучший рэп-альбом".

В этом году новый трек исполнительницы, записанный совместно с Megan Thee Stallion, покорил TikTok.

Также были объявлены имена и других лауреаток, которые примут участие в ежегодном мероприятии "Женщины в музыке" в декабре, которое будет транслироваться онлайн. Дженнифер Лопес получит награду Icon Award, а Долли Партон — Powerhouse Award. Среди других лауреатов — певица Дуа Липа (премия Powerhouse), сестринский дуэт R&B Chloe x Halle (премия "Восходящая звезда") и певица и автор песен Джесси Рейез.

Ранее стало известно, что Cardi B разводится с рэпером Offset спустя три года после свадьбы.

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