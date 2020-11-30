Антин Мухарский в третий раз женился: его избранница младше на 20 лет

Пара вместе уже шесть лет

Украинский шоумен Антин Мухарский женился в третий раз. Избранницей ведущего стала искусствовед Елизавета Бельская, которая младше его на 20 лет. Пара дала эксклюзивное интервью для программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" и рассказала о совместной жизни.

Они познакомились в 2011 году на книжной выставке, а встречаться начали только в 2014 году. Антин признался, что Елизавета помогла ему справиться с депрессией после скандального развода со Снежаной Егоровой.

Их отношения базируются на доверии, уважении и общих ценностях. Мухарский отметил, что они с женой обращаются друг к другу на "вы".

Повенчались они еще несколько лет назад в Украине, а официально расписались в Турции только в этом году.

Антин Мухарский с женой Фото: facebook.com

"На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали, – обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой", – рассказал Антин.

Общих детей пара не планирует, они хотят жить для себя.

"Мне не нужны дети для счастья. Мы такие странствующие украинские художники, которым хочется быть вместе, устраивать какие-то романтические путешествия, приключения, гастроли зарубежные. И действительно посвящать все время друг другу", – поделился Мухарский

Напомним, что у Антина Мухарского пятеро детей. Двое от первого брака и трое от скандального брака со Снежаной Егоровой. Мухарский отметил, что с детьми от второго брака не общался уже два года, но хотел бы наладить отношения.

Смотрите интервью Антина Мухарского для программы Зірковий шлях":

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