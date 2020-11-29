Не только Каминский: ТОП завидных холостяков Украины

Мы составили список самых желанных и известных мужчин, которые все еще или уже не женаты

Совсем недавно стало известно, что Эдгар Каминский расстался со своей девушкой, с которой встречался после развода со Славой Каминской. Мысль, что известный красавчик снова свободен, натолкнула нас на создание списка женихов среди украинских звезд.

Итак, предлагаем вашему вниманию самых популярных и желанных женихов Украины по версии Сегодня.Lifestyle.

Эдгар Каминский, 35 лет

Эдгар Каминский Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Было бы глупо не упомянуть Эдгара в нашем топе. Уроженец Ровно имеет репутацию талантливого и успешного пластического хирурга, а также владеет собственной частной клиникой.

Иракли Макацария, 35 лет

Иракли Макацария Фото: instagram.com/maqatsa

Глядя на этого темпераментного мужчину, невольно хочется замуж. О его личной жизни известно мало, но, судя по всему, Иракли пока свободен.

Макс Барских, 30 лет

Макс Барских

Фото: instagram.com/max_barskih

Еще один красавчик, который пока не женился. И хотя Макс неоднократно говорил в интервью, что пока не готов связать себя узами брака, завести семью однажды все-таки намерен. А пока певец продолжает заниматься сольной карьерой, а мы – мечтать о нем.

Алексей Дурнев, 34 года

Алексей Дурнев

Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Еще один потенциальный жених среди известных украинцев – блогер Леша Дурнев. Он все также остается холостяком. Ждет ту самую?

Виталий Козловский, 35 лет

Виталий Козловский

Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Певец Виталий Козловский более года состоял в отношениях с экс-участницей шоу "Холостяк" Раминой Эсхакзай, однако в 2017 году девушка заявила о расставании. Ему приписывали роман с концертным директором Юлией Бакуменко, а после артист говорил, что его сердце занято.

Напомним, что ранее мы искали женихов для alyona alyona.

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