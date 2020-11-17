Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

У певицы была недвижимость в Болгарии

Всемирная пандемия внесла коррективы в жизнь многих людей. Например, украинская певица Ирина Федишин, которая недавно переболела коронавирусом, продала квартиру. Об этом артистка эксклюзивно рассказала программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".



Зимой Ирина вместе с мужем приобрели апартаменты на берегу моря в Болгарии, но весной уже пришлось их продать. Певица призналась, что такое решение приняли из-за неопределенности, как долго карантин будет продолжаться.

Ирина Федишин с мужем Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Начались все эти закрытия границ и мы волновались, как будет дальше. И опять же деятельность под вопросом. Так как гастроли и карантин. И мы решили, что лучше переждать", — рассказала Ирина Федишин.



Певица продолжает мечтать о жизни в большем доме вместе со своей семьей. Сейчас Ирина с мужем и сыновьями живет в квартире, но не исключает приобретения дома в Киеве.



"Потому что у нас здесь квартира, но мы проживаем во Львове. И мне не хочется переезжать в столицу. Не хочу. Ну разве муж построит очень хороший дом, вот тогда перееду. Это ему подсказка", — уточнила украинская певица.

Ранее мы рассказывали, что Ирина Федишин устроила полет на воздушном шаре в центре Львова.

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