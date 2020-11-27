Алла Мазур назвала слово, которое ее раздражает после победы над раком

Телеведущая рассказала, какое не любит слово

Телеведущей Алле Мазур удалось победить рак. Больше года звезда боролась с онкологическим заболеванием. На своей страничке в Facebook телеведущая рассказала о ненавистном слове, которое не хочется слышать человеку у которого рак.

Алла Мазур призналась, что ей не нравится слово "ремиссия". Для нее это означает, что борьба не закончилась.

"Вот не люблю я слово "ремиссия" ... Лучше — выздоровление. Потому ремиссия значит для меня — нет, еще не все, далеко не все. Это только перерыв, а затем болезнь вернется! Но откуда знать моим знакомым, кто искренне хочет поддержать и об этой ремиссию спрашивает — как наждачкой по стеклу звучит для меня это слово?", – написала телеведущая.

Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial

Телеведущая отметила, что говорить с людьми, которые борются с онкологией – это целая наука, Она понимает, как тяжело подобрать слова. Ведущая рассказала, какие слова лучше всего говорить.

"Это действительно целая наука – быть в трудную минуту рядом. Я почувствовала это, когда столкнулась с болезнью… Даже не представляла, насколько по-другому могут восприниматься наши привычные "держись!" или "ты сильный, ты победишь"", – поделилась Алла Мазур.

Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial

Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial

Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial

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