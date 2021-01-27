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36-летняя фаворитка короля Таиланда стала второй королевой. Впервые в истории

Сегодня, 19:15

Такого в истории таиландской монархии еще не было!

Король Таиланда 68-летний Маха Вачиралонгкорн Рама X, который ранее помиловал 16 украинцев, объявил свою любовницу Сининат Вонгваджирапакди второй королевой государства. Такой подарок король сделал ко дню ее 36-летия и организовал церемонию. О событии сообщается на официальной странице таиландской королевской семьи в Facebook.

На церемонию король и его любовница прибыли в одинаковых наряды светло-голубого оттенка и вместе запустили птиц с рыбами с пирса в Бангкоке.

Маха Вачиралонгкорн и Сининат Вонгваджирапакди
Маха Вачиралонгкорн и Сининат Вонгваджирапакди
Фото: facebook.com/thairoyalfamily

Известно, что в сентябре Сининат выпустили из тюрьмы, где она пребывала год за свою попытку разрушить коронацию 40-летней первой жены короля, Сутхиды.

С Сутхидой король Таиланда женился полтора года назад, но всего через пару месяцев после этого его фаворитка Синитат получила статус второй супруги-консорта. Теперь женщины имеют одинаковые полномочия.

Король Маха Вачиралонгкорн и королева Сутхида Вачиралонгкорн
Король Маха Вачиралонгкорн и королева Сутхида Вачиралонгкорн
Фото: Getty Images

Подобное произошло впервые в истории таиландской монархии.

Ранее в Таиланде спасатель реанимировал слоненка, которого сбил мотоцикл.

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Таиланд король
Источник: facebook.com/thairoyalfamily
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