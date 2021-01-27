36-річна коханка короля Таїланду стала другою королевою. Вперше в історії

Такого в історії таїландської монархії ще не було!

Король Таїланду 68-річний Маха Вачіралонгкорн Рама X, який раніше помилував 16 українців, оголосив свою коханку Сінінат Вонгваджірапакді другою королевою держави. Такий подарунок король зробив до дня її 36-річчя та організував церемонію. Про подію повідомляється на офіційній сторінці таїландської королівської сім'ї в Facebook.

На церемонію король і його коханка приїхали в однакових вбраннях світло-блакитного відтінку і разом запустили птахів з рибами з пірса в Бангкоку.

Маха Вачіралонгкорн и Сінінат Вонгваджірапакді Фото: facebook.com/thairoyalfamily

Відомо, що у вересні Сінінат випустили з в'язниці, де вона перебувала рік за свою спробу зруйнувати коронацію 40-річної першої дружини короля, Сутхіди.

З Сутхідою король Таїланду одружився півтора року тому, але всього через пару місяців після цього його фаворитка Сінітат отримала статус другої дружини-консорта. Тепер жінки мають однакові повноваження.

Король Маха Вачіралонгкорн и королева Сутхіда Вачіралонгкорн Фото: Getty Images

Подібне сталося вперше в історії таїландської монархії.

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