Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Samsung презентовал интеллектуальные телевизоры MICRO LED и Neo QLED 8K/4K 2021 — революционное изображение и сказка для геймеров

Сегодня, 16:22

Новая линейка инновационных телевизоров от Samsung позволяет ощутить революционное качество изображения, а также передовые интеллектуальные функции

Последние 15 лет компания Samsung Electronics является мировым лидером среди всех производителей телевизоров, а вершиной инженерной мысли на сегодня стали новые телевизоры Neo QLED 8K/4K и MICRO LED.

В новой продукции обеспечено передовое аппаратное и программное обеспечение, которое подарит самые приятные ощущения от просмотра.

Интеллектуальные телевизоры MICRO LED
Интеллектуальные телевизоры MICRO LED
Фото: samsung.com

Невиданные ранее четкость изображения и технологии звука

В телевизорах Neo QLED 8K и 4K установлен самый современный на сегодня процессор Neo Quantum, а также инновационные светодиоды Quantum Mini LED, которые позволяют сделать изображение на экране крайне реалистичным. Также новые технологии передают ранее невиданную четкость и детализацию изображения как в темных, так и в ярких сценах.

Помимо этого, в телевизорах Neo QLED 8К и 4 К внедрена технология объемного звука OTS Pro. Она дает возможность слышать звук объекта или человека именно с той точки экрана, где они находятся.

К тому же технология SpaceFit Sound, которая есть в телевизорах серии Neo QLED, позволит насладиться идеальным звуком независимо от того, где установлен телевизор. Новая технология самостоятельно анализирует среду помещения, а затем автоматически настраивает калибровку звучания так, что оно будет направлено в нужную сторону.

Samsung Neo QLED 2021
Samsung Neo QLED 2021
Фото: samsung.com

По словам исполнительного вице-президента подразделения визуальных дисплеев Samsung Electronics Саймона Илькона Сона, качество изображения инновационных телевизоров Neo QLED 2021 показывает, какие результаты может дать современное аппаратное обеспечение вместе с уникальной технологией Al-масштабирования и различными интеллектуальными функциями Samsung.

"Мы с удовольствием делимся последними инновационными дисплеями, приспособленными к потребностям наших пользователей, а также надеемся, что они и в будущем будут наслаждаться нашей продукцией", – добавил Саймон Илькон Сон.

Геймерам будет где разгуляться

Не стоит также забывать, что в современном мире телевизор все чаще используется для различных игр. Потому Samsung Neo QLED 2021 года удовлетворят запросы самых искушенных геймеров, которые используют, как компьютерные, так и консольные игры. В данном телевизоре есть функции сверхширокоформатного игрового режима, а также система Auto Game Mode. Все это улучшает продуктивность и графику во время игры.

Для геймеров также будет полезна сертифицированная технология FreeSync Premium Pro™ от компании AMD. Она уменьшает уровень дрожания и разрывов изображения, а еще обеспечивает плавный игровой процесс и низкий уровень задержек для победного результата в игре.

Новейшая дисплейная LED-технология для реалистичной передачи картинки

В свою очередь в новой линейке телевизоров Samsung MICRO LED используются 24-микронные LED-диоды, которые исключат потребность в подсвечивании и разноцветных фильтрах, которые применяются в обычных дисплеях. То есть эти диоды самостоятельно излучают свет и придают ему цвет собственными пиксельными структурами. Потому эта технология передает 100% цветных гам DCI и Adobe RGB. Как результат: передаются чрезвычайно яркие и насыщенные цвета, а вместе с новейшим процессором Micro Al телевизор обеспечит умопомрачительный HDR-контент, заключающийся в реалистичной передаче картинки. Любые другие дисплеи такого эффекта просто не дадут.

К тому же Samsung располагает дизайнерскими телевизорами. Модели The Frame, The Serif и The Sero буквально напичканы инновационными технологиями, что очень ценят покупатели. Начиная с 2017 года The Frame абсолютно переосмыслил само значение слова "телевизор", а потому они превратились в настоящие шедевры искусства. За это время было продано 1 миллион единиц таких телевизоров.

Телевизор Samsung The Frame
Телевизор Samsung The Frame
Фото: samsung.com

И наконец не стоит забывать, что во время дистанционной работы, которая сопровождает многих из нас на протяжении последнего года, абсолютно размылись рамки рабочего дня "с 9:00 до 17:00". Сегодня все совсем иначе, а потому Samsung представил новые мониторы Smart Monitor М7 и М5, которые работают на операционной системе Tizen. Это позволяет не только плодотворно трудиться во время работы, но и учиться, а также смотреть любые фильмы в любом месте и в любое время, поскольку Smart Monitor поддерживают все популярные стриминговые сервисы: Netflix, Prime Video, YouTube и другие.

Smart Monitor
Smart Monitor
Фото: samsung.com

Кроме того, можно закачивать на Smart Monitor различные приложения из Samsung App Store. Все умные сервисы и просмотр контента возможен без TV-тюнера, а лишь с помощью подсоединения к Wi-Fi.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"

Популярные статьи

Сегодня, 13:05Вкусно

Почему на Пасху освящают паски и яйца

Сегодня, 10:34Вкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

Вчера, 17:53Вкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

Вчера, 14:51Фаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Вчера, 14:42Звездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

Вчера, 12:15Вкусно

10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

Вчера, 11:09Звездно

Такую, как ты, не найдешь на Земле: дети Пугачевой трогательно поздравили маму с днем рождения

Вчера, 10:33Вкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

Вчера, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 15 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, будете на коне!

14 апреляВкусно

Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

14 апреляВкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

14 апреляВкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

14 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

13 апреляВкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

13 апреляЗвездно

Одна из участниц фотосессии в Дубае заявила, что моделей заставили выйти на балкон голыми

Новости партнеров

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять