Samsung презентував інтелектуальні телевізори MICRO LED і Neo QLED 8K/4K 2021 – революційне зображення і казка для геймерів

Нова лінійка інноваційних телевізорів від Samsung дозволяє відчути революційну якість зображення, а також передові інтелектуальні функції

Останні 15 років компанія Samsung Electronics є світовим лідером серед усіх виробників телевізорів, а вершиною інженерної думки на сьогодні стали нові телевізори Neo QLED 8K/4K і MICRO LED.

У новій продукції забезпечено передове апаратне і програмне забезпечення, яке подарує найприємніші відчуття від перегляду.

Інтелектуальні телевізори MICRO LED Фото: samsung.com

Небачені раніше чіткість зображення і технології звуку

У телевізорах Neo QLED 8K і 4K встановлено найсучасніший на сьогодні процесор Neo Quantum, а також інноваційні світлодіоди Quantum Mini LED, які дозволяють зробити зображення на екрані вкрай реалістичним. Також нові технології передають раніше небачену чіткість і деталізацію зображення як у темних, так і в яскравих сценах.

Крім цього, в телевізорах Neo QLED 8К і 4К впроваджено технологію об'ємного звуку OTS Pro. Вона дає можливість чути звук об'єкта або людини саме з тієї точки екрану, де вони знаходяться.

До того ж технологія SpaceFit Sound, яка є в телевізорах серії Neo QLED, дозволить насолодитися ідеальним звуком незалежно від того, де встановлено телевізор. Нова технологія самостійно аналізує середовище приміщення, а потім автоматично налаштовує калібрування звучання так, що воно буде направлене у потрібну сторону.

Samsung Neo QLED 2021 Фото: samsung.com

За словами виконавчого віцепрезидента підрозділу візуальних дисплеїв Samsung Electronics Саймона Ількона Сона, якість зображення інноваційних телевізорів Neo QLED 2021 показує, які результати може дати сучасне апаратне забезпечення разом із унікальною технологією Al-масштабування і різними інтелектуальними функціями Samsung.

"Ми із задоволенням ділимося останніми інноваційними дисплеями, пристосованими до потреб наших користувачів, а також сподіваємося, що вони і в майбутньому будуть насолоджуватися нашою продукцією", – додав Саймон Ількон Сон.

Геймерам буде де розгулятися

Не варто також забувати, що у сучасному світі телевізор все частіше використовується для різних ігор. Тому Samsung Neo QLED 2021 року задовольнить запити самих спокушених геймерів, які використовують, як комп'ютерні, так і консольні ігри. У цьому телевізорі є функції надширокоформатного ігрового режиму, а також система Auto Game Mode. Все це покращує продуктивність і графіку під час гри.

Для геймерів також буде корисна сертифікована технологія FreeSync Premium Pro™ від компанії AMD. Вона зменшує рівень тремтіння і розривів зображення, а ще забезпечує плавний ігровий процес і низький рівень затримок для переможного результату в грі.

Новітня дисплейна LED-технологія для реалістичної передачі картинки

У свою чергу в новій лінійці телевізорів Samsung MICRO LED використовуються 24-мікронні LED-діоди, які виключать потребу в підсвічуванні і різнокольорових фільтрах, що застосовуються у звичайних дисплеях. Тобто ці діоди самостійно випромінюють світло і надають йому колір власними пиксельними структурами. Тому ця технологія передає 100% кольорових гам DCI і Adobe RGB. Як результат: передаються надзвичайно яскраві та насичені кольори, а разом із новітнім процесором Micro Al телевізор забезпечить запаморочливий HDR-контент, що полягає в реалістичній передачі картинки. Будь-які інші дисплеї такого ефекту просто не дадуть.

До того ж Samsung має дизайнерські телевізори. Моделі The Frame, The Serif і The Sero буквально напхані інноваційними технологіями, що дуже цінують покупці. Починаючи із 2017 року The Frame абсолютно переосмислив саме значення слова "телевізор", а тому вони перетворилися на справжні шедеври мистецтва. За цей час було продано 1 мільйон одиниць таких телевізорів.

Телевізор Samsung The Frame Фото: samsung.com

І нарешті не варто забувати, що під час дистанційної роботи, яка супроводжує багатьох з нас на протязі останнього року, абсолютно розмилися рамки робочого дня "з 9:00 до 17:00". Сьогодні все зовсім інакше, а тому Samsung представив нові монітори Smart Monitor М7 і М5, які працюють на операційній системі Tizen. Це дозволяє не тільки плідно працювати під час роботи, але і вчитися, а також дивитися будь-які фільми у будь-якому місці і у будь-який час, оскільки Smart Monitor підтримують усі популярні стрімінгові сервіси: Netflix, Prime Video, YouTube та інші.

Smart Monitor Фото: samsung.com

Крім того, можна закачувати на Smart Monitor різні додатки із Samsung App Store. Усі розумні сервіси і перегляд контенту можливий без TV-тюнера, а лише за допомогою приєднання до Wi-Fi.

