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Премиальная бытовая техника Haier уже доступна в Украине

Все ваши домашние хлопоты Haier возьмет на себя

Сегодня мир настолько динамичен, что у многих людей практически не остается свободного времени. Но когда оно все же появляется, его хочется провести с близкими или друзьями. С другой стороны, бытовые заботы никто не отменял, а потому нужно выкраивать время для домашних дел. Естественно, в решении подобных вопросов просто не обойтись без различной бытовой техники, которая даст возможность больше времени провести с пользой для себя. Именно поэтому Haier представляет на украинском рынке практически весь спектр премиальной бытовой техники, которая возьмет на себя все домашние хлопоты.

Главная цель бренда Haier – клиент не должен тратить много свободного времени на бытовые вопросы, а больше внимания уделить себе, а не, скажем, уборке или стирке.

Продукция этого премиального бренда уже на протяжении 10 лет является самой продаваемой в мире. Это подтверждают данные международной независимой компании Euromonitor International, которая специализируется на стратегических исследованиях потребительских рынков.

Холодильники и стиральные машины с множеством умных функций

Холодильники от Haier воплотили в себе самые передовые технологии, которые могут быть. Забудьте о том, что вам придется как раньше размораживать холодильник, ведь система Total NoFrost вообще исключает процесс образования льда внутри. В свою очередь, надежные инверторные моторы позволят холодильникам от Haier прослужить очень долго. Не зря сам производитель дает на все двигатели гарантию 12 лет, в то время как конкуренты могут предложить максимум 10 лет. В холодильниках бренда все продумано до мелочей. Что говорить, если даже для хранения рыбы отведен отдельный ящик, в котором поддерживается температура 0°C, что позволит долгое время хранить продукт в свежем виде. К тому же с холодильниками Haier вы можете забыть о неприятном запахе внутри них. Турмалиновый модуль всегда будет сохранять свежесть внутри холодильника.

Холодильник Haier HB25FSNAAARU с инверторным компрессором

Перейдем к такому регулярному бытовому вопросу, как стирка. Здесь Haier также позаботился о своих клиентах, создав стиральные машины со многими умными функциями. К примеру, для уничтожения различных вирусов и бактерий используется уникальная УФ-лампа, а стирка паром уберет все существующие в природе аллергены. К тому же манжеты и люк в стиральных машинах от Haier имеют антибактериальную обработку. Все это вместе даст возможность вытащить из стирки практически стерильные вещи. Таким образом вы позаботитесь о своем здоровье на долгие годы.

Кроме этого за стиральными машинами от Haier фактически не нужно ухаживать. К примеру, многих буквально раздражает то, что у большинства стиральных машин загрязняется внутренняя часть люка, поскольку на нем оседают частицы порошка. Это очень портит общий вид устройства. Так вот у машин Haier есть функция DUAL-спрей, которая помогает смывать пену и порошок именно с внутренней стороны дверцы, а потому она всегда будет блестеть.

Немаловажным является и то, что все стиральные машины бренда работают очень тихо, что позволит сохранить покой в вашем доме. Количество вещей, которые вы будете загружать для стирки также зависит только от вас, ведь Haier предлагает стиральные машины любых размеров и с объемом загрузки от 6 до 10 килограммов. Покупая стиральную машину от этого бренда, клиент может быть уверен, что она прослужит долго – только на двигатели дается гарантия от производителя сроком на 12 лет, а если в машине установлен двигатель с прямым приводом, то гарантия на него вообще бессрочная. Потому если бы производитель не был уверен в качестве своей продукции, о такой гарантии не шла бы и речь.

Встроенная техника на любой вкус

Для любителей вкусно и полезно готовить Haier предлагает духовой шкаф сразу с шестью уровнями приготовления. Это поможет выбрать самый подходящий способ готовки еды, чтобы порадовать своих домочадцев изумительными блюдами. К тому же, если у вас большая семья, то приготовленного хватит на всех, ведь духовой шкаф может быть даже на 76 литров. Кроме того, для выпечки хозяйкам не придется долго задерживаться на кухне, ведь в духовом шкафу от Haier есть функция расстойки теста. Это важнейший технологический процесс в этапе подготовки теста непосредственно к выпечке и его вместо вас сделает техника.

Стильные стеклокерамические варочные поверхности привнесут изюминку в интерьер вашей кухни. К тому же они очень функциональны, поскольку имеют сразу 9 уровней мощности, а также 4 зоны индукционного нагрева. Таким образом можно выбрать самый подходящий уровень, который подойдет именно вам. Для любителей классики Haier выпускает газовые варочные панели. Они оборудованы стильной и прочной чугунной решеткой, а также трехконтурными горелками WOK. И забудьте о различных зажигалках, ведь в газовых варочных панелях уже встроены электроподжиги конфорок.

Также не нужно думать о мытье тарелок, кастрюль и прочей кухонной утвари. Для этого есть посудомоечные машины от Haier, в которые можно загрузить сразу 10 комплектов посуды. Для удобства в посудомоечной машине есть переставляемые корзины, что дает возможность поместить в них даже самые негабаритные кухонные принадлежности.

Электрочайник Haier из закаленного стекла

Немаловажным прибором на кухне является электрочайник. Haier производит их из закаленного стекла или же из нержавеющей стали, что позволит такому прибору служить очень долго. Причем, температуру нагрева можно выбирать самому – от 60 градусов до 100 градусов.

Ну и куда же без кондиционера в доме. Эти охлаждающие приборы от Haier уже давно представлены на украинском рынке. На сегодняшний день кондиционеры бренда имеют первую в мире технологию самоочистки Self Clean. Таким образом не нужно забивать себе голову проблемой с вызовом специалистов для чистки кондиционера, ведь он это сделает самостоятельно.

Развлекательная техника

Мы живем во времени, когда ноутбуки очень востребованы и используются практически целыми днями. Потому Haier позаботился о том, чтобы заряда батареи в ноутбуке хватало надолго, оснастив его батареей с увеличенным объемом.

Телевизор Haier с системой Android TV

В то же время все телевизоры Haier оснащены системой Android TV, что позволит легко управлять ими. У многих конкурентов такой функции нет, а потому приходится устанавливать кучу настроек. Также в телевизорах бренда можно использовать игры и приложения на большом экране. А для того, чтобы не искать затерявшийся в комнате пульт, телевизоры Haier оборудованы голосовым управлением Google-ассистент.

Конкуренты стоят в стороне

Haier во многих аспектах ушел далеко от конкурентов. К примеру, холодильники бренда имеют турмалиновый модуль, что поможет сохранить свежесть в холодильном отсеке и не позволит скапливаться плохому запаху. К тому же этот модуль не требует замены, а вот у холодильников других производителей есть только модели с ионизацией, да и фильтры в них нужно менять регулярно, что создает дополнительные финансовые затраты.

А вот то, чего вообще нет у конкурентов, так это холодильников 3D. Эта технология позволяет просмотреть содержимое холодильника одним движением руки, что также позволит сэкономить электроэнергию.

Стиральные машины от Haier также на голову выше от других производителей. Лишь у некоторых конкурентов есть стиральные машины с функцией антибактериальной стирки.

У стиральных машин Haier есть целый набор различных функций для этого. УФ-лампа полностью уничтожит различные вирусы и бактерии, а также аллергены. К тому же дополнительно это сделает функция стирки паром, которая есть во всех стиральных машинах бренда. И наконец – двойная стиральная машина от Haier. Такое даже близко не снилось конкурентам, ведь в такой машине можно стирать и сушить вещи одновременно.

Стиральная машина Haier с двумя барабанами

Также не следует забывать, что Haier предоставляет дополнительную гарантию на технику, если ее купить в фирменном магазине или на сайте компании. Другие производители могут предоставить лишь 1-3 года гарантии. И еще один немаловажный бонус для покупателей – при оформлении товара бренда Haier на сайте или же в фирменном магазине, клиент получит 10% кэшбека от стоимости покупки. У конкурентов таких условий нет.

Всю технику премиального бренда Haier можно приобрести в Киеве в ТРЦ "Lavina Mall", что на улице Берковецкой, 6-Д или же на втором этаже магазина "Цитрус", что на Крещатике, 29. Кроме того, магазин с техникой Haier расположен в Одессе, в переулке Вице-Адмирала Жукова, 17/19, на втором этаже магазина "Цитрус".

Весь ассортимент доступен в интернет-магазине www.haieronlina.com.ua

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