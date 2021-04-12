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Преміальна побутова техніка Haier вже доступна в Україні

Усі ваші домашні клопоти Haier візьме на себе

Сьогодні світ настільки динамічний, що у багатьох людей практично не залишається вільного часу. Але коли він все ж з'являється, його хочеться провести з близькими або друзями. З іншого боку, побутові турботи ніхто не відміняв, а тому потрібно викроювати час для домашніх справ. Природно, у вирішенні подібних питань просто не обійтися без різної побутової техніки, яка дасть можливість більше часу провести з користю для себе. Саме тому Haier представляє на українському ринку практично весь спектр преміальної побутової техніки, яка візьме на себе всі домашні клопоти.

Головна мета бренду Haier – клієнт не має витрачати багато вільного часу на побутові питання, а більше уваги приділити собі, а не, скажімо, прибиранню або пранню.

Продукція цього преміального бренду вже протягом 10 років є найбільш продаваною у світі. Це підтверджують дані міжнародної незалежної компанії Euromonitor International, яка спеціалізується на стратегічних дослідженнях споживчих ринків.

Холодильники і пральні машини із безліччю розумних функцій

Холодильники від Haier втілили в собі найпередовіші технології, які можуть бути. Забудьте про те, що вам доведеться як раніше розморожувати холодильник, адже система Total NoFrost взагалі виключає процес утворення льоду всередині. У свою чергу, надійні інверторні мотори дозволять холодильникам від Haier прослужити дуже довго. Не дарма сам виробник дає на всі двигуни гарантію 12 років, водночас конкуренти можуть запропонувати максимум 10 років. У холодильниках бренду все продумано до дрібниць. Що говорити, якщо навіть для зберігання риби відведений окремий ящик, в якому підтримується температура 0°C, що дозволить довгий час зберігати продукт у свіжому вигляді. До того ж із холодильниками Haier ви можете забути про неприємний запах усередині них. Турмаліновий модуль завжди буде зберігати свіжість всередині холодильника.

Холодильник Haier HB25FSNAAARU з інверторним компресором

Перейдемо до такого регулярного побутового питання, як прання. Тут Haier також подбав про своїх клієнтів, створивши пральні машини із багатьма розумними функціями. Наприклад, для знищення різних вірусів і бактерій використовується унікальна УФ-лампа, а прання парою прибере всі існуючі в природі алергени. До того ж манжети і люк у пральних машинах від Haier мають антибактеріальну обробку. Все це разом дасть можливість витягти із прання практично стерильні речі. Таким чином ви подбаєте про своє здоров'я на довгі роки.

Крім цього за пральними машинами від Haier фактично не потрібно доглядати. Наприклад, багатьох буквально дратує те, що у більшості пральних машин забруднюється внутрішня частина люка, оскільки на ньому осідають частинки порошку. Це дуже псує загальний вигляд пристрою. Так ось, у машин Haier є функція DUAL-спрей, яка допомагає змивати піну і порошок саме з внутрішньої сторони дверцят, а тому вона завжди буде блищати.

Важливим є і те, що всі пральні машини бренду працюють дуже тихо, що дозволить зберегти спокій у вашому будинку. Кількість речей, які ви будете завантажувати для прання також залежить тільки від вас, адже Haier пропонує пральні машини будь-яких розмірів і з об'ємом завантаження від 6 до 10 кілограмів. Купуючи пральну машину від цього бренду, клієнт може бути впевнений, що вона прослужить довго – лише на двигуни дається гарантія від виробника терміном на 12 років, а якщо в машині встановлений двигун з прямим приводом, то гарантія на нього взагалі безстрокова. Тому якби виробник не був упевнений в якості своєї продукції, про таку гарантію не йшла б і мова.

Вбудована техніка на будь-який смак

Для любителів смачно і корисно готувати Haier пропонує духову шафу відразу із шістьма рівнями приготування. Це допоможе вибрати найбільш підходящий спосіб приготування їжі, щоб порадувати своїх домочадців дивовижними стравами. До того ж, якщо у вас велика сім'я, то приготованого вистачить на всіх, адже духова шафа може бути навіть на 76 літрів. Крім того, для випічки господиням не доведеться довго затримуватися на кухні, адже у духовій шафі від Haier є функція вистоювання тіста. Це найважливіший технологічний процес в етапі підготовки тіста безпосередньо до випічки, і його замість вас зробить техніка.

Стильні склокерамічні варильні поверхні привнесуть родзинку в інтер'єр вашої кухні. До того ж вони дуже функціональні, оскільки мають відразу 9 рівнів потужності, а також 4 зони індукційного нагріву. Отже можна вибрати найбільш підходящий рівень, який підійде саме вам. Для поціновувачів класики Haier випускає газові варильні панелі. Вони обладнані стильною і міцною чавунною решіткою, а також трьохконтурними пальниками WOK. І забудьте про різні запальничкі, адже в газові варильні панелі вже вбудоване електрозапалювання конфорок.

Також не потрібно думати про миття тарілок, каструль та іншого кухонного начиння. Для цього є посудомийні машини від Haier, в які можна завантажити відразу 10 комплектів посуду. Для зручності в посудомийній машині є переставний кошик, що дає можливість помістити в них навіть самі негабаритне кухонне приладдя.

Електрочайник Haier із загартованого скла

Важливим приладом на кухні є електрочайник. Haier виробляє їх із загартованого скла або ж із нержавіючої сталі, що дозволить такому приладу служити дуже довго. Причому, температуру нагрівання можна вибирати самому – від 60 градусів до 100 градусів.

Ну і куди ж без кондиціонера в будинку. Ці охолоджуючі прилади від Haier вже давно представлені на українському ринку. На сьогоднішній день кондиціонери бренду мають першу у світі технологію самоочищення Self Clean. Таким чином не потрібно забивати собі голову проблемою з викликом фахівців для чищення кондиціонера, адже він це зробить самостійно.

Розважальна техніка

Ми живемо у час, коли ноутбуки дуже затребувані і використовуються практично цілими днями. Тому Haier подбав про те, щоб заряду батареї в ноутбуці вистачало надовго, оснастивши його батареєю зі збільшеним об'ємом.

Телевізор Haier з системою Android TV

Водночас всі телевізори Haier оснащені системою Android TV, що дозволить легко керувати ними. У багатьох конкурентів такої функції немає, а тому доводиться встановлювати купу налаштувань. Також у телевізорах бренду можна використовувати ігри та програми на великому екрані. А для того, щоб не шукати, де загубився в кімнаті пульт, телевізори Haier обладнані голосовим управлінням Google-асистент.

Конкуренти стоять осторонь

Haier у багатьох аспектах пішов далеко від конкурентів. Наприклад, холодильники бренду мають турмаліновий модуль, що допоможе зберегти свіжість у холодильному відсіку і не дозволить накопичуватися поганому запаху. До того ж цей модуль не вимагає заміни, а ось у холодильників інших виробників є тільки моделі з іонізацією, та й фільтри в них потрібно міняти регулярно, що створює додаткові фінансові витрати.

А ось те, чого взагалі немає у конкурентів, так це холодильників 3D. Ця технологія дозволяє переглянути вміст холодильника одним рухом руки, що також дозволить заощадити електроенергію.

Пральні машини від Haier також на голову вище від інших виробників. Лише у деяких конкурентів є пральні машини з функцією антибактеріального прання.

У пральних машин Haier є цілий набір різних функцій для цього. УФ-лампа повністю знищить різні віруси і бактерії, а також алергени. До того ж додатково це зробить функція прання парою, яка є у всіх пральних машинах бренду. І нарешті – подвійна пральна машина від Haier. Таке навіть близько не снилося конкурентам, адже в такій машині можна прати і сушити речі одночасно.

Пральна машина Haier із двома барабанами

Також не слід забувати, що Haier надає додаткову гарантію на техніку, якщо її купити у фірмовому магазині або на сайті компанії. Інші виробники можуть надати лише 1-3 роки гарантії. І ще один важливий бонус для покупців – при оформленні товару бренду Haier на сайті або ж у фірмовому магазині, клієнт отримає 10% кешбеку від вартості покупки. У конкурентів таких умов немає.

Всю техніку преміального бренду Haier можна придбати в Києві у ТРЦ "Lavina Mall", що на вулиці Берковецькій, 6-Д або ж на другому поверсі магазину "Цитрус", що на Хрещатику, 29. Крім того, магазин з технікою Haier розташований в Одесі, в провулку Віцеадмірала Жукова, 17/19, на другому поверсі магазину "Цитрус".

Весь асортимент доступний в інтернет-магазині www.haieronlina.com.ua

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