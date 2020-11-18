Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Открытие первой в Украине масштабной бренд-зоны beko в формате shop in shop

Вчера, 12:00

В обновленном магазине "Фокстрот" (пр. Степана Бандеры, 21) появилась самая крупная бренд-зона beko формата shop in shop

На территории 100 м² расположена специальная зона, имитирующая реальный интерьер кухни с установленной техникой премиального сегмента. В бренд-зоне beko формата shop in shop посетители магазина могут ознакомиться с более 50 товарами новой серии крупной бытовой техники beko и узнать о ТОП-5 современных технологий, заложенных в продукцию для повседневного использования:

  1. AquaTech — позволяет сократить время стирки на 50%, обеспечивая на 50% более деликатное очищение.
  2. AutoDose — однократная заправка жидкими моющими средствами в стиральной и посудомоечной машине с точной дозировкой для каждой программы обеспечивает до 1 месяца работы.
  3. Split&Cook — экономия электроэнергии при приготовлении одновременно двух разных блюд в духовке.
  4. PremiumDirect — активное управление работой индукционной варочной панели благодаря интуитивному интерфейсу и двухуровневой подсветке.
  5. HarvestFresh — сохранение витаминов в холодильниках side-by-side благодаря имитации солнечного цикла.

В бренд-зоне можно будет протестировать технологии умной техники с помощью специального приложения HomeWhiz и ощутить всю простоту использования интеллектуального управления. Компания beko также создала отдельно кулинарную зону, где размещены два варианта дизайна кухни в светлой и темной цветовой гамме, что позволит покупателям увидеть, как именно их техника будет выглядеть в реальном доме.

"По нашей статистике, во время карантина 45% покупок техники bekо было онлайн. Исходя из нынешних реалий пандемии COVID-19 этот показатель будет только расти. Однако потребители все равно хотят увидеть товар вживую перед покупкой. Из-за карантинных ограничений у людей нет возможности посещать большое количество магазинов. Поэтому для нас очень важно, чтобы покупатель мог увидеть широкий ассортимент в одной торговой точке и задать вопросы по технологиям специалисту в магазине, а не разбираться самостоятельно. С этой целью мы создали формат бренд-зоны beko как shop in shop", — комментирует генеральный директор beko Альп Арбатлы.

"Это пилотный проект. Но в наших планах — развивать доступность инновационных продуктов покупателям по всей Украине в нашей сети. Нам важно сохранять высокий уровень оффлайн-услуг и предлагать решения по потребностям современного клиента", — исполнительный директор торговой сети "Фокстрот" Алексей Зозуля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
техника фокстрот beko
Реклама

Новости партнеров

Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Притула в центре громкого скандала
Притула в центре громкого скандала

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

17 ноябряFun

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять