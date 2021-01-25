Из-за COVID-19 робота Софию будут производить тысячами и сделают помощником больных и пожилых

Sophia готова помочь в общении и обеспечить социальную стимуляцию

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Компания Hanson Robotics, ставшая создателем человекообразного робота Sophia, намерена начать его массовое производство в условиях пандемии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам самой Софии, социальные роботы, подобные ей, могут позаботиться о больных или пожилых. "Я могу помочь в общении, провести терапию и обеспечить социальную стимуляцию даже в трудных ситуациях", – добавила она.

Базирующаяся в Гонконге Hanson Robotics заявила, что четыре модели, в том числе Sophia, начнут выпускать с заводов в первой половине 2021 года, поскольку исследователи предсказывают, что пандемия откроет новые возможности для индустрии робототехники.

Читайте также: У робота Софии появилась младшая сестра

"Мир COVID-19 идет к тому, что будет нуждаться во все большей автоматизации, чтобы люди были в безопасности", – говорит основатель и исполнительный директор Дэвид Хэнсон. Он считает, что роботизированные решения для борьбы с пандемией не ограничиваются здравоохранением, но также могут помочь клиентам в таких отраслях, как розничная торговля и авиалинии.

"Роботы Sophia и Hanson уникальны тем, что они похожи на людей, – добавил он. – Это может быть очень полезно в те времена, когда люди ужасно одиноки и социально изолированы".

Хансон намерен продать "тысячи" роботов в 2021 году, как больших, так и маленьких, не называя конкретного количества.

Напомним, в Украине впервые провели операцию с помощью рук робота.

Дарья Мельник, новости "Сегодня", телеканал "Украина" Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали, каким образом пандемия влияет на психическое состояние людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться