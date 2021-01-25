Через COVID-19 робота Софію вироблятимуть тисячами і зроблять помічником хворих і літніх

Sophia готова допомогти в спілкуванні і забезпечити соціальну стимуляцію

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Компанія Hanson Robotics, яка стала творцем людиноподібного робота Sophia, має намір почати його масове виробництво в умовах пандемії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами самої Софії, соціальні роботи, подібні до неї, можуть подбати про хворих або літніх. "Я можу допомогти в спілкуванні, провести терапію і забезпечити соціальну стимуляцію навіть у важких ситуаціях", – додала вона.

Базована в Гонконгу Hanson Robotics заявила, що чотири моделі, в тому числі Sophia, почнуть випускати із заводів в першій половині 2021 року, оскільки дослідники передбачають, що пандемія відкриє нові можливості для індустрії робототехніки.

"Світ COVID-19 йде до того, що потребуватиме дедалі більшої автоматизації, щоб люди були в безпеці", – каже засновник і виконавчий директор Девід Хенсон. Він вважає, що роботизовані рішення для боротьби з пандемією не обмежуються охороною здоров'я, але також можуть допомогти клієнтам у таких галузях, як роздрібна торгівля і авіалінії.

"Роботи Sophia і Hanson унікальні тим, що вони схожі на людей, – додав він. - Це може бути дуже корисно в ті часи, коли люди страшенно самотні і соціально ізольовані".

Хансон має намір продати "тисячі" роботів 2021 року, як великих, так і маленьких, не називаючи конкретної кількості.

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Дар'я Мельник, новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

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