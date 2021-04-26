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Взяли только две кофточки и два платья — очевидец трагедии на ЧАЭС о страшных минутах эвакуации

Сегодня, 18:48

Ведущая телеканала "Украина 24" Лейла Мамедова вспомнила, что происходило в Припяти в день аварии на ЧАЭС

Сегодня, 26 апреля, Украина и мир чтят 35 годовщину аварии на ЧАЭС, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой на постсоветском пространстве. 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской Атомной электростанции произошел мощный взрыв. В первые дни после аварии эвакуировали население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону расширили до 30 километров. Из собственных домов навсегда уехали более двух с половиной миллионов человек. Среди них – ведущая телеканала "Украина 24" Лейла Мамедова.

Поэтому именно Лейлу решили пригласить в студию информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" с Юлией Галушка.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Каким был город в день аварии на ЧАЕС

Не берите много вещей, возьмите только необходимое, ведь вы выезжаете только на несколько дней, говорили жителям Припяти. Из воспоминаний телеведущей – мама пошла к стоматологу 26 апреля, а они с друзьями играли в песочнице.

Уже с утра ездили машины с дезинфекцией и поливали дороги, но никто не обратил не это внимание, ведь город был красивым и ухоженным, поэтому полив дорог никого не смутил. А вот когда начали уже ходить по квартирам, тогда все поняли, что что-то произошло. Отец телеведущей был инженером на четвертом энергоблоке, но сам он ничего толком не знал, сказал лишь маме собрать дочерей.

"Мы взяли две кофточки, два платья, мама очень жалеет, что не взяла наши освященные крестики", – вспоминает Лейла Мамедова.

Припять
Припять
Фото: Depositphotos

Как родители попали в Припять

Отец был инженером – его из Баку отправили на ЧАЕС, а мама училась в Крыму в кулинарном техникуме и ее отправили работать в столовую на станции. Интересно, что средний возраст людей в Припяти был 26 лет, на момент аварии в городе было около 50 тысяч жителей и 15 тысяч детей.

Папа остался в Припяти, а вот на здоровье мамы авария слишком повлияла – она три месяца вынуждена была лежать в больнице, а телеведущую с сестрой отправили в интернат. И только спустя 4 месяца после аварии в августе 1986 года семья Лейлы Мамедовой воссоединилась.

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Что произошло с отцом телеведущей – инженером, после аварии в Чернобыле

Отец продолжил работать на станции после аварии на протяжении еще 10 лет до своего первого инфаркта. Хотя мама телеведущей всегда просила его не ездить туда ради детей, ради здоровья. Но он не соглашался покинуть место работы. Он работал по вахтовому методу – 2 недели работал, 2 недели отдыхал – возвращался домой и говорил "Я не могу по другому".

Как только отец перестал работать на Чернобыле и перебрался полностью в Киев, он через какое-то непродолжительное время умер.

Как люди, которые уехали из Припяти детьми вспоминают город сейчас и почему телеведущая Лейла Мамедова смогла попасть в город детства только в 2014 году – детальнее в сюжете:

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Источник: Сегодня
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