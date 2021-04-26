Взяли тільки дві кофтинки і дві сукні – очевидець трагедії на ЧАЕС про страшні хвилинах евакуації

Ведуча телеканалу "Україна 24" Лейла Мамедова згадала, що відбувалося в Прип'яті в день аварії на ЧАЕС

Сьогодні, 26 квітня, Україна і світ вшановують 35 річницю аварії на ЧАЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою на пострадянському просторі. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської Атомної електростанції стався потужний вибух. У перші дні після аварії евакуювали населення 10-кілометрової зони, в подальшому зону розширили до 30 кілометрів. З власних будинків назавжди виїхали понад два з половиною мільйони людей. Серед них – ведуча телеканалу "Україна 24" Лейла Мамедова.

Тому саме Лейлу вирішили запросити в студію інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" з Юлією Галушка.

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

Яким було місто в день аварії на ЧАЕС

Не беріть багато речей, візьміть тільки необхідне, адже ви виїжджаєте тільки на кілька днів, говорили жителям Прип'яті. Зі спогадів телеведучої – мама пішла до стоматолога 26 квітня, а вони з друзями грали в пісочниці.

Вже з ранку їздили машини з дезінфекцією і поливали дороги, але ніхто не звернув чи не це увагу, адже місто було гарним і доглянутим, тому полив доріг нікого не збентежив. А ось коли почали вже ходити по квартирах, тоді всі зрозуміли, що щось сталося. Батько телеведучої був інженером на четвертому енергоблоці, але сам він нічого толком не знав, сказав лише мамі зібрати дочок.

"Ми взяли дві кофтинки, дві сукні, мама дуже шкодує, що не взяла наші освячені хрестики", – згадує Лейла Мамедова.

Припять Фото: Depositphotos

Як батьки потрапили в Прип'ять

Батько був інженером – його з Баку відправили на ЧАЕС, а мама вчилася в Криму в кулінарному технікумі і її відправили працювати в їдальню на станції. Цікаво, що середній вік людей в Прип'яті був 26 років, на момент аварії в місті було близько 50 тисяч жителів і 15 тисяч дітей.

Тато залишився в Прип'яті, а ось на здоров'я мами аварія занадто вплинула – вона три місяці змушена була лежати в лікарні, а телеведучу з сестрою відправили в інтернат. І тільки через 4 місяці після аварії в серпні 1986 роки сім'я Лейли Мамедової возз'єдналася.

Що сталося з батьком телеведучої – інженером, після аварії в Чорнобилі

Батько продовжив працювати на станції після аварії протягом ще 10 років до свого першого інфаркту. Хоча мама телеведучої завжди просила його не їздити туди заради дітей, заради здоров'я. Але він не погоджувався покинути місце роботи. Він працював за вахтовим методом – 2 тижні працював, 2 тижні відпочивав – повертався додому і говорив "Я не можу по-іншому".

Як тільки батько перестав працювати на Чорнобилі і перебрався повністю до Києва, він через якийсь нетривалий час помер.

Як люди, які виїхали з Прип'яті дітьми згадують місто зараз і чому телеведуча Лейла Мамедова змогла потрапити в місто дитинства тільки в 2014 році – детальніше в сюжеті:

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