ВИЧ – не приговор. Как поддержать человека, когда тест показал "+"
Не обесценивайте чувства человека и не давайте непрошеные советы
ВИЧ и СПИД – это большая проблема всего мира, которая не дает нормально жить миллионам людей. Во Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, совместно с психологом Мариной Журбенко мы выяснили, как поддержать человека, у которого тест показал положительный результат, что нужно говорить и чего – точно не стоит.
По данным ООН, в 2020 году число людей по всему миру, живущих с ВИЧ, составляет 38 миллионов. Из них 25,4 млн людей получают лечение в рамках антиретровирусной терапии. При этом число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,7 млн. В то же время 690 тысяч человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом, в прошлом году.
Тем временем в Украине цифры заболеваемости ВИЧ тоже не малые. Согласно данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, только за 10 месяцев 2020 года в Украине зарегистрировано 13277 случаев ВИЧ-инфекции. Среди них 66 детей до 14 лет, 3533 случая СПИДа – среди которых 36 детей до 14 лет и 1802 смертей, обусловленных СПИДом.
При этом самым распространенным способом передачи ВИЧ/СПИДа в 2020 году остается – незащищенный секс у 8 098 человек, из них гомосексуальным способом – 328, гетеросексуальным – 7 770, парентеральным – 5 083.
В этой ситуации человека нужно возвращать в настоящий момент. Ведь у каждого из них до результата анализа была целая жизнь: муж, жена, дети, работа, друзья, хобби и т.д. И этот мир не остановился, он продолжает жить, как и человек с ВИЧ, где организм все еще продолжает борьбу с инфекцией или вирусом.
Что сказать, чтобы вас правильно поняли?
Не давайте людям пустые обещания – это не дает облегчения, а приводит к чувству непонимания. Уберите из своего лексикона слова:
- "все будет хорошо",
- "да ты не волнуйся",
- "не надо так нервничать, все же хорошо",
- "жизнь на этом не закончилась",
- "все образуется".
Что важно сказать человеку, у которого ВИЧ:
- "я не знаю, что ты сейчас чувствуешь, но я буду рядом",
- "мне очень жаль",
- "я тебе так сочувствую".
Но если вы не знаете, что сказать – молчите, будьте рядом и просто обнимайте.
Позвольте человеку проявить свои эмоции
Грамотная помощь заключается в принятии эмоций другого, а не в их подавлении. Ведь сдержанные эмоции разрушают нас изнутри и добавляют еще больше проблем, чем существовало до этого, поясняет психолог.
Не говорите человеку, который узнал, что у него ВИЧ, следующие фразу:
- "не надо так плакать",
- "возьми себя в руки, у тебя же дети",
- "успокойся",
- "жизнь продолжается".
"Каждый из нас имеет полное право горевать, злиться, испытывать чувство несправедливости и обиды. Согласитесь, мы же обращаемся к близким не для того, чтобы показать какие мы сильные, а для того, чтобы побыть самим собой, обнажить свои уязвимые стороны и побыть ребенком. Рассказать о своих переживаниях и не быть обесцененным и осужденным", – говорит эксперт.
Кстати, обесценивание – это уже эмоциональное насилие!
Что важно сделать и спросить?
Слушайте. Много слушайте. Зачастую человек сам озвучивает свои желания и то, какая поддержка для него будет самой эффективной. Возможно, это посидеть с детьми или погулять с собакой. Спросите об этом и постарайтесь сделать.
Как помочь человеку физически, а не на словах?
Личные советы могут не сработать с другим человеком. Избегайте оценок поведения человека, который попал в сложную ситуацию.
Чего нельзя говорить:
- "нужно было раньше думать",
- "а я тебя предупреждала",
- "как можно быть таким легкомысленным",
- "нужно было сделать вот так",
- "ну ты и наивная".
Что важно сделать?
Лучшее, что можно сделать для человека, который узнал о своем диагнозе – проявить свою доброту, принятие и готовность выслушать любые эмоции, без вреда для окружающих. Но есть еще эффективный способ исцеления – крепкие объятия.
Истории ВИЧ-позитивных звезд – смотрите видео:
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