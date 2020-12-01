ВИЧ – не приговор. Как поддержать человека, когда тест показал "+"

Не обесценивайте чувства человека и не давайте непрошеные советы

ВИЧ и СПИД – это большая проблема всего мира, которая не дает нормально жить миллионам людей. Во Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, совместно с психологом Мариной Журбенко мы выяснили, как поддержать человека, у которого тест показал положительный результат, что нужно говорить и чего – точно не стоит.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко Фото: пресс-служба

Неутешительная статистика в Украине и мире

По данным ООН, в 2020 году число людей по всему миру, живущих с ВИЧ, составляет 38 миллионов. Из них 25,4 млн людей получают лечение в рамках антиретровирусной терапии. При этом число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,7 млн. В то же время 690 тысяч человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом, в прошлом году.

Тем временем в Украине цифры заболеваемости ВИЧ тоже не малые. Согласно данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, только за 10 месяцев 2020 года в Украине зарегистрировано 13277 случаев ВИЧ-инфекции. Среди них 66 детей до 14 лет, 3533 случая СПИДа – среди которых 36 детей до 14 лет и 1802 смертей, обусловленных СПИДом.

Как поддержать человека, у которого ВИЧ Фото: Flickr

При этом самым распространенным способом передачи ВИЧ/СПИДа в 2020 году остается – незащищенный секс у 8 098 человек, из них гомосексуальным способом – 328, гетеросексуальным – 7 770, парентеральным – 5 083.

Как себя вести с человеком, который узнал, что он ВИЧ-инфицирован

В этой ситуации человека нужно возвращать в настоящий момент. Ведь у каждого из них до результата анализа была целая жизнь: муж, жена, дети, работа, друзья, хобби и т.д. И этот мир не остановился, он продолжает жить, как и человек с ВИЧ, где организм все еще продолжает борьбу с инфекцией или вирусом.

Главная задача любого, кто хочет поддержать – это не зависать на диагнозе и его ограничениях, а собственным примером показать, что жизнь стоит того, чтоб жить, даже если у вас нет руки, например.

Как правильно общаться с людьми с ВИЧ

Что сказать, чтобы вас правильно поняли?

Не давайте людям пустые обещания – это не дает облегчения, а приводит к чувству непонимания. Уберите из своего лексикона слова:

"все будет хорошо",

"да ты не волнуйся",

"не надо так нервничать, все же хорошо",

"жизнь на этом не закончилась",

"все образуется".

Как поддержать человека, у которого ВИЧ Фото: Pexels

Что важно сказать человеку, у которого ВИЧ:

"я не знаю, что ты сейчас чувствуешь, но я буду рядом",

"мне очень жаль",

"я тебе так сочувствую".

Но если вы не знаете, что сказать – молчите, будьте рядом и просто обнимайте.

Позвольте человеку проявить свои эмоции

Грамотная помощь заключается в принятии эмоций другого, а не в их подавлении. Ведь сдержанные эмоции разрушают нас изнутри и добавляют еще больше проблем, чем существовало до этого, поясняет психолог.

Не говорите человеку, который узнал, что у него ВИЧ, следующие фразу:

"не надо так плакать",

"возьми себя в руки, у тебя же дети",

"успокойся",

"жизнь продолжается".

"Каждый из нас имеет полное право горевать, злиться, испытывать чувство несправедливости и обиды. Согласитесь, мы же обращаемся к близким не для того, чтобы показать какие мы сильные, а для того, чтобы побыть самим собой, обнажить свои уязвимые стороны и побыть ребенком. Рассказать о своих переживаниях и не быть обесцененным и осужденным", – говорит эксперт.

Обесценивание причиняет реальный вред, человек прекращает ощущать свою значимость и важность, чувствует себя потерянным и ненужным, сбившимся с курса и постепенно прекращает доверять миру.

Кстати, обесценивание – это уже эмоциональное насилие!

Что важно сделать и спросить?

Слушайте. Много слушайте. Зачастую человек сам озвучивает свои желания и то, какая поддержка для него будет самой эффективной. Возможно, это посидеть с детьми или погулять с собакой. Спросите об этом и постарайтесь сделать.

Как помочь человеку физически, а не на словах?

Личные советы могут не сработать с другим человеком. Избегайте оценок поведения человека, который попал в сложную ситуацию.

Чего нельзя говорить:

"нужно было раньше думать",

"а я тебя предупреждала",

"как можно быть таким легкомысленным",

"нужно было сделать вот так",

"ну ты и наивная".

Что важно сделать?

Лучшее, что можно сделать для человека, который узнал о своем диагнозе – проявить свою доброту, принятие и готовность выслушать любые эмоции, без вреда для окружающих. Но есть еще эффективный способ исцеления – крепкие объятия.

Истории ВИЧ-позитивных звезд – смотрите видео:

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