В Японии появилась телефонная будка для связи с умершими

Телефон не подключен ни к одной линии

Телефон ветра. Так в Японии называют будку в городке Оцути. Сюда приходят те, кто потерял своих близких из-за землетрясения и цунами. С этого телефона невозможно никуда дозвониться, но тысячи людей со всей страны приезжают, чтобы унять боль утраты. Откуда взялась эта необычная телефонная будка – далее в материале.

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67-летний Кадзуёси Сасаки частый гость телефонной будки. Он утром заходит туда, набирает мобильный номер жены Мивако и рассказывает, как на днях искал ее по приютам, больницам и моргам, а ночью приходил к развалинам их дома. Еще говорит о детях, а в конце благодарит.

И хотя ни к одной линии будка не подключена, в ней посетители находят утешение, говорит владелец сада Итару Сасаки. Кабинку он обустроил здесь еще до землетрясения, когда потерял брата.

"Тогда многие не смогли попрощаться с близкими, когда утром пошли на работу или в школу. Эти люди хотели бы сказать что-то напоследок, если бы знали, что уже не увидятся", – рассказывает он.

Телефон ветра в Японии Фото: скриншот

76-летняя Сатико Окава узнала о необычном телефоне от друзей. Она приезжает поговорить с покойным мужем и признается, что иногда якобы слышит его голос в трубке и от этого становится легче. С собой берет и внуков.

В сад с потусторонней связью приезжают тысячи людей со всей Японии. Будку на холме называют "телефон ветра", потому что надеются, что он донесет их чувства к тем, кого уже нет.

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