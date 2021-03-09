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В Японії з'явилася телефонна будка для зв'язку з померлими

Сьогодні, 14:46

Телефон не під'єднаний до жодної лінії

Телефон вітру. Так в Японії називають будку в містечку Оцуті. Сюди приходять ті, хто втратив своїх близьких через землетрус і цунамі. З цього телефону неможливо нікуди додзвонитися, але тисячі людей з усієї країни приїжджають, щоб вгамувати біль від втрати рідні. Звідки взялася ця незвичайна телефонна будка – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

67-річний Кадзуйосі Сасакі частий гість телефонної будки. Він вранці заходить туди, набирає мобільний номер дружини Мівако і розповідає, як на днях шукав її в притулках, лікарнях і моргах, а вночі приходив до руїн їхнього будинку. І говорить про дітей, а наостанок дякує.

І хоча до жодної лінії будка не під'єднана, у ній відвідувачі знаходять розраду, каже власник саду Ітару Сасакі. Кабінку він облаштував тут ще до землетрусу, коли втратив брата.

"Тоді багато хто не зміг попрощатися з близькими, коли вранці пішли на роботу або в школу. Ці люди хотіли б сказати щось наостанок, якби знали, що вже не побачаться", – розповідає він.

Телефон вітру в Японії
Телефон вітру в Японії
Фото: скриншот

76-річна Сатіко Окава дізналася про незвичайний телефон від друзів. Вона приїжджає поговорити з покійним чоловіком і зізнається, що іноді нібито чує його голос в трубці й від цього стає легше. Із собою бере й онуків.

У сад з потойбічним зв'язком приїздять тисячі людей з усієї Японії. Будку на пагорбі називають "телефон вітру", тому що сподіваються, що він донесе їхні почуття до тих, кого вже немає.

Тим часом у Судані агресивний кіт змусив пілотів посадити літак.

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Японія телефон
Джерело: Сьогодні
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