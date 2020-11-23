Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 ноября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 23 ноября.
- Цифра дня – 11.
- Цвет дня – кирпичный, шоколадный.
- Число удачи – 2.
Вносите перемены в свою жизнь. Среди главных плюсов дня: сила воли, характер и самостоятельность. А среди минусов – эмоциональная нестабильность и аферы. Любые встречи, касающиеся бизнеса, лучше проводить в первой половине дня.
Красота и здоровье: поберегите кишечник и печень. Не нагружайте себя тяжелой пищей. Будут полезны бани, сауна и спа-процедуры.
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