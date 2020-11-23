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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 ноября

Сегодня, 07:08

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 ноября.

  • Цифра дня – 11.
  • Цвет дня – кирпичный, шоколадный.
  • Число удачи – 2.

Вносите перемены в свою жизнь. Среди главных плюсов дня: сила воли, характер и самостоятельность. А среди минусов – эмоциональная нестабильность и аферы. Любые встречи, касающиеся бизнеса, лучше проводить в первой половине дня.

Красота и здоровье: поберегите кишечник и печень. Не нагружайте себя тяжелой пищей. Будут полезны бани, сауна и спа-процедуры.

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Источник: Сегодня
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