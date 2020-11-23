Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 ноября.

Цифра дня – 11.

– 11. Цвет дня – кирпичный, шоколадный.

– кирпичный, шоколадный. Число удачи – 2.

Вносите перемены в свою жизнь. Среди главных плюсов дня: сила воли, характер и самостоятельность. А среди минусов – эмоциональная нестабильность и аферы. Любые встречи, касающиеся бизнеса, лучше проводить в первой половине дня.

Красота и здоровье: поберегите кишечник и печень. Не нагружайте себя тяжелой пищей. Будут полезны бани, сауна и спа-процедуры.

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