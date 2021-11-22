Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 ноября

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 22 ноября.
Цифра – дня 11
Цвет дня – оранжевый
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Число – удачи 2
В главных плюсах дня – наблюдательностью, быстрота мышления. При этом минусы дня несут плагиат и интриги. В основе дня – умение правильно взглянуть на происходящее и избегать любых разрушительные действий. В вопросах красоты и фитнеса – отказ от вредных привычек, программы по снижению веса и массаж.
В отношении здоровья – снизьте потребление мяса. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не упускайте нюансов и мелочей. Крупные сделки лучше отложить.
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