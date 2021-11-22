Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 22 листопада

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скріншот з YouTube

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 22 листопада.

Цифра – дня 11

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Колір дня – помаранчевий

Число – удачі 2

У головних плюсах дня – спостережливістю, швидкість мислення. При цьому мінуси дня несуть плагіат та інтриги. В основі дня – вміння правильно поглянути на те, що відбувається, і уникати будь-яких руйнівних дій. У питаннях краси та фітнесу – відмова від шкідливих звичок, програми зі зниження ваги та масаж.

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Щодо здоров'я – знижуйте споживання м'яса. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, не втрачайте нюансів та дрібниць. Великі угоди краще відкласти.

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