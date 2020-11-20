Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 ноября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 20 ноября.
- Цифра дня – 8
- Цвет дня – зеленый, бирюзовый
- Число удачи – 8
В основе сегодняшнего дня лежит созерцательность и наблюдение. Главными плюсами дня будут истина, мечты и обаяние. А вот среди минусов – спешка, суета и страхи. Перенесите решение сложных вопросов на следующую неделю.
Красота и здоровье: поберегите глаза и уши. Полезным будет уход за собой, смена имиджа, стрижки и окрашивание.
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