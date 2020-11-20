Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 20 ноября.

Цифра дня – 8

– 8 Цвет дня – зеленый, бирюзовый

– зеленый, бирюзовый Число удачи – 8

В основе сегодняшнего дня лежит созерцательность и наблюдение. Главными плюсами дня будут истина, мечты и обаяние. А вот среди минусов – спешка, суета и страхи. Перенесите решение сложных вопросов на следующую неделю.

Красота и здоровье : поберегите глаза и уши. Полезным будет уход за собой, смена имиджа, стрижки и окрашивание.

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