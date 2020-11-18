Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 ноября.

Цифра дня – 15.

– 15. Цвет дня – синий.

– синий. Число удачи – 6.

В основе дня лежат новые возможности и встречи. Главными достоинствами дня будут смелость, уверенность и харизма. А вот недостатками – спонтанные действия и упрямство. Удачным будет подписание контрактов.

Красота и здоровье: обратите внимание на сердце, сосуды и легкие. Стрижка и окрашивание волос пройдут успешно.

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